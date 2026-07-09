Казахстан развернул более полусотни блокпостов на границе с рф, чтобы остановить вывоз бензина

В Казахстане развернули 59 полицейских блокпостов вдоль границы с россией, чтобы предотвратить незаконный вывоз топлива.

Об этом 9 июля сообщила пресс-служба МВД Республики Казахстан.

По информации местных правоохранителей, на блокпостах проверяют все транспортные средства и уже выявили 255 случаев незаконной установки дополнительных топливных баков с начала года. Нарушители, среди которых 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана, привлечены к административной ответственности, а дополнительные баки конфискованы.

16 июня 2026, 17:33 Бензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризис На территории россии наблюдается серьезный дефицит горючего. Причиной стали украинские удары по НПЗ, которые являются долгосрочной стратегией.

Также власти Казахстана ограничили въезд автомобилей из соседних стран до одного раза в сутки и начали круглосуточное патрулирование приграничных дорог для предотвращения вывоза топлива. Мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы.

По информации Forbes, в условиях топливного кризиса в россии жители приграничных с Казахстаном регионов, таких как Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Оренбургская, Новосибирская и Омская области массово едут в республику за бензином. Наибольший поток автомобилей наблюдается в Уральске, расположенном примерно в 200 км от Самары.

Напомним, проблемы с топливом в россии связаны с украинскими атаками БПЛА на местные НПЗ.

По свежим данным СМИ, топливный кризис уже непосредственно затрагивает около 50 млн человек, или 35% населения российской федерации.

Из-за острого топливного кризиса Москва даже начала морской импорт бензина из Индии. Кроме того, в россии на фоне обострения топливного кризиса резко вырос спрос на переоборудование автомобилей под газ.

А 9 июля власти российской федерации ввели запрет на экспорт дизельного топлива за границу.

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