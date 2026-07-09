Казахстан развернул более полусотни блокпостов на границе с рф, чтобы остановить вывоз бензина

В Казахстане развернули 59 полицейских блокпостов вдоль границы с россией, чтобы предотвратить незаконный вывоз топлива.
Об этом 9 июля сообщила пресс-служба МВД Республики Казахстан.
По информации местных правоохранителей, на блокпостах проверяют все транспортные средства и уже выявили 255 случаев незаконной установки дополнительных топливных баков с начала года. Нарушители, среди которых 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана, привлечены к административной ответственности, а дополнительные баки конфискованы.
Также власти Казахстана ограничили въезд автомобилей из соседних стран до одного раза в сутки и начали круглосуточное патрулирование приграничных дорог для предотвращения вывоза топлива. Мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы.
По информации Forbes, в условиях топливного кризиса в россии жители приграничных с Казахстаном регионов, таких как Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Оренбургская, Новосибирская и Омская области массово едут в республику за бензином. Наибольший поток автомобилей наблюдается в Уральске, расположенном примерно в 200 км от Самары.
Напомним, проблемы с топливом в россии связаны с украинскими атаками БПЛА на местные НПЗ.
По свежим данным СМИ, топливный кризис уже непосредственно затрагивает около 50 млн человек, или 35% населения российской федерации.
Из-за острого топливного кризиса Москва даже начала морской импорт бензина из Индии. Кроме того, в россии на фоне обострения топливного кризиса резко вырос спрос на переоборудование автомобилей под газ.
А 9 июля власти российской федерации ввели запрет на экспорт дизельного топлива за границу.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWSи следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»