Зеленский анонсировал усиление ПВО при участии США и партнеров ЕС

У Украины есть отдельные договоренности с партнерами по усилению Противовоздушной обороны. Их возможно реализовать в сотрудничестве с Соединенными Штатами и европейскими странами.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам общения с командирами боевых бригад и заместителем руководителя Офиса президента Павлом Палисой.

«Павел Палиса доложил и о коммуникации с партнерами относительно отдельных договоренностей об усилении ПВО. Есть вещи, которые мы можем сделать дополнительно в сотрудничестве на уровне между Соединенными Штатами и европейскими странами. Важно, чтобы украинские дипломаты на сто процентов обеспечивали необходимую коммуникацию между военными соответствующих государств», – говорится в заявлении президента.

Также Зеленский добавил, что ракеты и системы ПВО для Украины остаются приоритетом номер один в международной работе с партнерами.

Отдельно Зеленский отметил успешную работу программы прямого финансирования подразделений.

30 июня 2026, 16:43 Какие страны и сколько систем ПВО передали Украине за годы большой войны С начала вторжения рф наибольшее количество систем ПВО для Украины передали США, Германия и Чехия. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

«Будем эту программу масштабировать. Со следующего месяца увеличится объем финансирования в расчете на каждый батальон, выполняющий боевые задачи. С прошлого года, когда такое финансирование стартовало, это уже позволило бригадам ускорить закупки дронов и других необходимых средств», – объяснил президент.

Согласно этой программе каждый боевой батальон будет иметь больше средств, дополнительно заработает отдельное финансирование подразделений артиллерии и частей корпусного уровня, выполняющих боевые задачи.

«Решение Ставки по этому поводу уже есть, и в июле наши подразделения получат дополнительные ресурсы», – добавил Зеленский.

Напомним, недавно Украина договорилась с Германией о развитии антибаллистики и совместном производстве НРК. В частности министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна выделит дополнительные 400 млн долларов военной помощи, которые пойдут на закупку американского вооружения и боеприпасов для Украины. Также речь идет о выделении средств на закупку ракет PAC-3 для систем Patriot.

К тому же стало известно, что Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн евро. Средства направят на закупку дронов и средств ПВО.

А международные партнеры объявили о $4 млрд новой помощи Украине по результатам 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн».

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