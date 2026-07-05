Зеленский поговорил с Макроном о давлении на россию и усилении ПВО

Президент Владимир Зеленский провел разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Стороны скоординировали позиции по дипломатическому давлению на россию, ситуации на поле боя и усилению украинской ПВО.

Об этом сообщил Зеленский.

18 июня 2026, 00:45 Зеленский сообщил о разговоре с Трампом и Макроном, который «может многое изменить» Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Лидеры подвели итоги переговоров на саммите G7 и обсудили дальнейшие шаги для приближения мира.

По словам президента, с Макроном они обсудили актуальные дипломатические перспективы.

Зеленский отметил, что французский лидер «четко знает все детали того, какие сейчас есть дипломатические перспективы».

Президент подчеркнул, что действия партнеров в переговорах, давлении на россию и приближении мира должны быть максимально согласованными.

«Важно, чтобы мы каждый наш шаг в переговорах, в давлении на россию, в приближении мира делали максимально подготовленно и скоординированно с ключевыми партнерами», – заявил Зеленский.

Отдельно глава государства подчеркнул необходимость участия Европы в дипломатическом процессе по войне.

«Наша позиция – Европа должна быть в процессе дипломатии, и голос Европы должен иметь значение», – подчеркнул президент.

Также Зеленский проинформировал Макрона о ситуации на поле боя и ключевых угрозах.

По словам президента, россия продолжает наносить ракетные и дроновые удары по территории Украины, украинским городам и селам.

Кроме того, лидеры обсудили возможности противодействия российским атакам и потребность Украины в дополнительной противовоздушной обороне.

Зеленский выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны Франции.

Напомним, в июне Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.. Лидеры подвели итоги переговоров на саммите G7 и обсудили дальнейшие шаги для приближения мира.

Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, обсудив дипломатию и завершение войны в Украине. Глава государства подчеркнул, что «все имеющиеся перспективы» нужно использовать, чтобы активизировать дипломатию и приблизить окончание войны россии против Украины.

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