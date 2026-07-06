США помогают Украине обходить российскую ПВО для ударов по нефтяным объектам – FT

Соединённые Штаты предоставляют Украине разведывательную поддержку, которая помогает обходить российскую систему противовоздушной обороны во время ударів по об’єктах нафтогазової та енергетичної інфраструктури рф.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По данным издания, Киев существенно усилил кампанию дальнобойных ударов по территории России, сосредоточив внимание на нефтеперерабатывающих заводах и объектах топливной логистики. В частности, в мае было зафиксировано рекордное количество успешных атак — 16 ударов по НПЗ за месяц, что стало самым высоким показателем за весь период наблюдений.

По данным источников FT, американская разведка помогает Украине планировать маршруты полёта дронов и обходить российские системы ПВО, повышая эффективность атак. В то же время Киев нарастил собственное производство дальнобойных беспилотников и улучшил управление операциями, что позволило существенно увеличить масштаб ударов.

С начала 2026 года украинские военные осуществили как минимум 194 удара по российским нефтеперерабатывающим объектам — это более чем в 11 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Такая динамика, по оценкам аналитиков, уже вызвала самый глубокий топливный кризис в России за последние десятилетия.

Москва заявляет о перехвате большинства украинских дронов, однако, согласно аналитическим данным, рост количества запусков приводит к тому, что часть целей всё же поражается, включая стратегические энергетические объекты.

Эксперты отмечают, что украинская кампания выходит за рамки ударов только по нефтегазовой инфраструктуре и постепенно превращается в более широкую стратегическую операцию, направленную на ослабление энергетической, логистической и промышленной системы России.

Напомним, накануне сообщалось, что по состоянию на начало июля 2026 года українські Сили оборони вивели з ладу 42,74% від загальної проєктної потужності нафтопереробки рф. Лишь за последний месяц было успешно атаковано восемь российских нефтеперерабатывающих заводов.

В частности, в ночь на 6 июля Силы обороны завдали ударів по двох нафтопереробних заводах на території росії — «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле и «НОВАТЭК-Усть-Луга» в Ленинградской области.

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