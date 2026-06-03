Fire Point провела испытания противобаллистической ракеты для комплекса ПВО Freya – видео

Компания Fire Point провела испытание элементов предстоящей противобаллистической системы ПВО Freya.
Об этом заявила технических директор компании Ирина Терех.
Речь идет об испытаниях полностью управляемого маневрового полета ракеты FP-7.X, которая в дальнейшем должна стать основой для создания противобаллистического перехватчика в пределах комплекса Freya.
В компании отмечают, что целью разработки является создание собственных решений для усиления возможностей противовоздушной обороны. Разработка таких систем рассматривается как одно из направлений развития оборонных технологий/
«Насколько бы нереальной и амбициозной ни звучала эта цель сегодня, мы прилагаем все возможные и невозможные усилия, чтобы она стала реальностью как можно быстрее и Украина смогла закрыть свое небо своими силами», – добавила Терех.
Напомним, в конце мая совладелец и CEO Fire Point Денис Штилерман сообщил о работе над созданием новой системы противовоздушной обороны Freya, которая позиционируется как более дешевый аналог американского комплекса Patriot.
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