Убийство подозреваемой в покушении на Ермолаева: сотруднику ГУР избрали меру пресечения

Печерский районный суд Киева в четверг, 9 июля, взял под стражу сотрудника Главного управления разведки МОУ Владислава Реута без права внесения залога, который является подозреваемым в убийстве Анастасии Березовской – вероятной подрывницы олигарха Вадима Ермолаева в Монако.

Об этом сообщают «Суспільне» и Радіо Свобода.

3 июля 2026, 13:54 Интерпол раскрыл имя подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако Интерпол опубликовал данные о главной подозреваемой по делу о покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Женщина объявлена в международный розыск.

По данным СМИ, адвокаты Реута просили суд провести заседание в закрытом формате, однако судья отклонил это ходатайство.

Как заявил адвокат другого подозреваемого, экс-полицейского Виталия Жиковича, Реут является действующим сотрудником ГУР – ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 1 сентября 2026 года.

«Суспільне» пишет, что Реута подозревают в совершении умышленного убийства. По версии следствия, он произвел два выстрела в голову Березовской, которая, предположительно, установила взрывчатку возле одного из домов в Монако, ранив бизнесмена Ермолаева и его семью.

Как отмечается, подозреваемый заявлял, что не настаивает на залоге и готов сотрудничать со следствием. По его словам, в Березовскую стрелял другой подозреваемый – бывший правоохранитель Жикович, а сам он якобы действовал под принуждением.

«Из материалов дела следует, что сначала другой подозреваемый Владислав Реут признался в убийстве Березовской, но затем отказался от своих показаний и стал утверждать, что ее убил Жикович», – заявил адвокат Жиковича Анатолий Иванов, заметив, что его подзащитный своей вины не признает.

По данным СМИ, сторона защиты утверждает, что Реут «оговорил» себя из-за ощущения угрозы своей жизни и угрозы со стороны другого фигуранта. После избрания меры пресечения Реуту суд перейдет к избранию меры пресечения Жиковичу.

По информации «Суспільне», Жикович в 2014 году состоял в рядах «Правого Сектора», в 2022-м добровольно вступил в тероборону, а затем служил в СБУ, но позже был уволен.

Напомним, 29 июня возле жилого дома в Монако произошел взрыв. Французские правоохранители квалифицировали инцидент как возможное покушение на жизнь украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и еще двух человек.

Сначала следствие считало, что взрывное устройство оставил мужчина, однако позже установило, что исполнителем является женщина. Главной подозреваемой по делу является гражданка Украины Анастасия Березовская, которую Интерпол уже объявил в международный розыск.

К расследованию присоединился и Офис Генерального прокурора Украины. Сейчас открыто уголовное производство и инициировано создание совместной международной следственной группы.

По последним данным, раненый Ермолаев уже вышел из комы.. В то же время его спутница Анна Насобина продолжает находиться в критическом состоянии, а врачи и дальше борются за ее жизнь.

Также накануне, СБУ подтвердила гибель Анастасии Березовской, которую правоохранительные органы Монако подозревали в причастности к покушению на убийство Ермолаева. Двум мужчинам уже сообщили о подозрении в ее убийстве.

При этом недавно в ГПСУ заявили, что подозреваемая в покушении на Ермолаева въехала в Украину законно.

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