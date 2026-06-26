В Харькове мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК: один военный погиб, есть раненый

В Харькове мужчина с ножом напал на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проведения мероприятий по оповещению. В результате инцидента один военный погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП.

6 февраля 2026, 14:19 Сколько дел открыли за препятствование работе ВСУ за годы большой войны Правоохранители открыли более 2200 уголовных производств за препятствование деятельности ВСУ. Еще сотни дел касаются распространения информации о перемещении военных. Подробнее – на инфографике.

Как отмечается, нападение произошло во время проведения военнослужащими районного территориального центра комплектования мероприятий по оповещению военнообязанных.

В ТЦК рассказали, что старший группы оповещения – военнослужащий Вооруженных сил Украины – представился гражданину, после чего тот внезапно напал на него и других военных, применив нож.

В результате нападения двое военнослужащих получили ножевые ранения. Одного из пострадавших прооперировали, сейчас он находится в больнице. Второго военного спасти не удалось – он умер от полученных многочисленных ранений, несмотря на попытки реанимации.

После совершенного нападения злоумышленник скрылся с места происшествия. Сейчас он находится в розыске. Правоохранители устанавливают его местонахождение и проводят необходимые мероприятия для привлечения к ответственности согласно законодательству.

Напомним, в мае во Львове мужчина с ножом напал на прохожих после того, как увидел военных ТЦК. Он распылил слезоточивый газ, схватил 13-летнюю девочку и приставил ей нож к шее.

А в начале июня на Волыни группа людей во время конфликта повредила служебный автомобиль и нанесла телесные повреждения одному из представителей местного ТЦК и СП, открыто уголовное производство.

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