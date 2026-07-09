Заместителя главы Одесского облсовета задержали на взятке вместе с сообщниками

Политика
Читати українською
Правоохранители разоблачили одного из заместителей председателя Одесского областного совета и его подельников на вымогательстве 50 тысяч долларов у местного предпринимателя.
t.me/SBUkr

Служба безопасности Украины задержала одного из заместителей председателя Одесского областного совета, которого вместе с сообщниками подозревают в вымогательстве 50 тысяч долларов США у местного предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«По материалам дела, за эти деньги чиновник обещал бизнесмену беспрепятственное оформление разрешительных документов на строительство коттеджного городка вблизи портового города. В случае отказа платить – застройщику угрожали искусственным затягиванием с подготовкой документов», – говорится в сообщении.

Как отмечается, для реализации «схемы» чиновник привлек секретаря одного из поселковых советов Одесского района и руководительницу инжиниринговой компании.

СБУ задокументировала преступления фигурантов и задержала их после получения первой части взятки в размере 10 тысяч долларов. При этом в ходе обысков в домах задержанных обнаружены документы и другие вещественные доказательства махинации.

Заместителю председателя облсовета объявили подозрение. Решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам схемы.

Правоохранители не раскрывают имени фигуранта. В то же время, издание «Главком» сообщает со ссылкой на собственные источники, что речь идет о первом заместителе председателя Одесского облсовета Олеге Радковском, который также является руководителем Одесской областной организации партии ВО «Батькивщина».

Напомним, недавно Контрразведка СБУ сообщила о подозрении бывшему директору департамента Министерства обороны, который поставил в ВСУ бракованные минометы на 182 миллиона гривен. При этом в Силах беспилотных систем разоблачили чиновника, который, по данным внутренней безопасности, получил 2 тысячи долларов взятки за трудоустройство военнослужащего.

Также НАБУ и САП завершили расследование по делу нардепа Анны Скороход о взятке.

А нардепу от «Слуги народу» Сергею Кузьминых избрали меру пресечения.

Кроме этого, недавно подозреваемый сотрудник СБУ обжаловал меру пресечения в деле о взятке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
СБУ коррупция Взятка Чиновник Задержание Одесская ОГА Одесская область Политическая коррупция Коррупция в Украине Политики
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Заместителя главы Одесского облсовета задержали на взятке вместе с сообщниками
Курорты во время войны: 78% украинок за последние 4 года ни разу не выезжали на отдых за границу
Обвиняемому главе АМКУ снова продлили процессуальные обязанности
Родители мальчиков планируют их выезд за границу в три раза чаще, чем родители девочек – опрос
ВАКС назначил к рассмотрению иск об активах экс-чиновника Днепропетровской ОГА
Убийство подозреваемой в покушении на Ермолаева: сотруднику ГУР избрали меру пресечения
Конфликт с ТЦК во Львове: Генштаб анонсировал проверку действий военнослужащих
Смертельное ДТП в Одесской области: количество пострадавших возросло, погиб подросток
Подрыв «Северных потоков»: в ОГП заявили, что причастность Украины не установлена
инфографикаГлавный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем Patriot
Больше новостей