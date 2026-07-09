Заместителя главы Одесского облсовета задержали на взятке вместе с сообщниками

Служба безопасности Украины задержала одного из заместителей председателя Одесского областного совета, которого вместе с сообщниками подозревают в вымогательстве 50 тысяч долларов США у местного предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«По материалам дела, за эти деньги чиновник обещал бизнесмену беспрепятственное оформление разрешительных документов на строительство коттеджного городка вблизи портового города. В случае отказа платить – застройщику угрожали искусственным затягиванием с подготовкой документов», – говорится в сообщении.

Как отмечается, для реализации «схемы» чиновник привлек секретаря одного из поселковых советов Одесского района и руководительницу инжиниринговой компании.

СБУ задокументировала преступления фигурантов и задержала их после получения первой части взятки в размере 10 тысяч долларов. При этом в ходе обысков в домах задержанных обнаружены документы и другие вещественные доказательства махинации.

Заместителю председателя облсовета объявили подозрение. Решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам схемы.

Правоохранители не раскрывают имени фигуранта. В то же время, издание «Главком» сообщает со ссылкой на собственные источники, что речь идет о первом заместителе председателя Одесского облсовета Олеге Радковском, который также является руководителем Одесской областной организации партии ВО «Батькивщина».

Напомним, недавно Контрразведка СБУ сообщила о подозрении бывшему директору департамента Министерства обороны, который поставил в ВСУ бракованные минометы на 182 миллиона гривен. При этом в Силах беспилотных систем разоблачили чиновника, который, по данным внутренней безопасности, получил 2 тысячи долларов взятки за трудоустройство военнослужащего.

Также НАБУ и САП завершили расследование по делу нардепа Анны Скороход о взятке.

А нардепу от «Слуги народу» Сергею Кузьминых избрали меру пресечения.

Кроме этого, недавно подозреваемый сотрудник СБУ обжаловал меру пресечения в деле о взятке.

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