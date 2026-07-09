Одна из стран НАТО выделит дополнительные 50 миллионов долларов на оружие для Украины

Власти Словении направят дополнительные 50 млн долларов США на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Тоне Кайзер.

21 апреля 2026, 19:21 Закупка американского оружия для ВСУ через PURL: сколько денег внесли союзники В этом году в рамках инициативы PURL необходимо собрать 15 миллиардов долларов на закупку американского вооружения для украинских военных. Пока что собрано лишь около 1 миллиарда. Подробнее – на инфографике.

Помимо выделения военной помощи Словения также примет участие в финансировании строительство трех укрытий гражданской защиты в Украине.

Комментируя новый пакет поддержки, Кайзер подчеркнул, что помощь Украине должна оставаться долгосрочной и предсказуемой. Он также высказался по поводу путей урегулирования международных конфликтов.

«Ответом на все более сложные геополитические вызовы не может быть еще больше войны. Нам нужен диалог, мы должны слушать все стороны и искать общие решения на основе принципов Устава ООН», – заявил министр.

Напомним, накануне стало известно, что страны-члены НАТО договорились предоставить Украине 70 млрд евро военной помощи в 2026 году и сохранить по меньшей мере такой же уровень поддержки в 2027-м.

Также отдельно сообщалось, что правительство Чехии изменило позицию по финансированию военной помощи Украине и планирует сделать вклад в программу PURL.

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