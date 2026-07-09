Почти 40% украинцев считают отечественное образование неконкурентным для послевоенного рынка труда

Нынешнее качество обучения в украинских учебных заведениях является неконкурентоспособным для нужд послевоенного рынка труда. Такое мнение разделяют 39% граждан, опрошенных по заказу аналитического портала «Слово и дело». В то же время, 38% респондентов считают, что украинские учебные заведения в состоянии подготовить востребованные кадры.

Соцопрос проводился с 24 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса репрезентативной выборки 1200 интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Среди скептиков преобладает умеренная позиция (27% считают образование «скорее не готовым» и 12% – «полностью не готовым»). Среди оптимистов 25% оценивают качество обучения как «скорее готовое» к новым вызовам и 13% – как «полностью готовое». Не смогли определиться с ответом о будущем состоянии системы образования 23% опрошенных украинцев.

Самая молодая группа респондентов (18–29 лет) демонстрирует заметно более высокий оптимизм в оценке конкурентности и качества образования в Украине: суммарно 47% считают его полностью или скорее конкурентным для нужд послевоенного рынка труда.

1 июля 2026, 12:32 Сколько стоит обучение на менеджменте, IT, филологии и других самых популярных специальностях «Слово и дело» показывает на инфографике среднюю стоимость одного года обучения на десяти самых популярных специальностях бакалавриата.

Среди мужчин зафиксирован более высокий уровень скепсиса, чем среди женщин. Абсолютно или скорее неконкурентным для нужд послевоенного рынка труда украинское образование считает почти каждый второй мужчина (45%) и каждая третьи женщина (33%).

Напомним, «Слово и дело» обнародовало результаты соцопроса, посвященного демографии, миграционным намерениям, оценке качества образования и мобильности украинских женщин.

Исследование показало, что родители мальчиков, которые вскоре достигнут совершеннолетия, планируют их выезд за границу в три раза чаще, чем родители девочек.

Кроме этого выяснилось, что абсолютное большинство украинских женщин (78%) не выезжали на отдых за пределы страны в течение последних четырех лет. А опыт зарубежных поездок с рекреационной целью в период с 2022 по 2026 год имеет лишь каждая пятая опрошенная (22%).

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