Подрыв «Северных потоков»: в ОГП заявили, что причастность Украины не установлена

В рамках расследования уголовного производства на данный момент не установлено никаких фактов, которые бы свидетельствовали о причастности Украины, ее органов власти или должностных лиц к подрыву газопроводов «Северный поток» в Балтийском море.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

19 февраля 2026, 14:46 Украинцы, которых связывают с подрывом «Северных потоков», могли контактировать с ЦРУ – СМИ По данным Spiegel, весной 2022 украинцы обсуждали с сотрудниками ЦРУ свои планы по влиянию на российские газопроводы. В ЦРУ эту информацию отрицают.

Ведомство отмечает, что в рамках уголовного производства по вооруженной агрессии россии против Украины была осуществлена проверка информации, связанной со взрывами на газопроводах Nord Stream 1 и Nord Stream 2.

Уточняется, что в рамках этого производства украинские правоохранительные органы проводят необходимые следственные и другие процессуальные действия, в частности допросы свидетелей и получение информации, имеющей значение для установления обстоятельств происшествия.

«По результатам уже проведенной работы и полученной информации, на данный момент не установлено никаких фактов, которые бы свидетельствовали о причастности к совершению этих противоправных действий Государства Украина, ее уполномоченных органов или должностных лиц, а также о предоставлении ими от имени Украины каких-либо приказов, поручений, распоряжений или указаний по совершению подрыва указанных газопроводов. В то же время исследование этих обстоятельств еще не завершено, продолжается сбор необходимых доказательств и их изучение», – говорится в заявлении ОГП.

Также украинская сторона приняла во внимание сообщение Федеральной прокуратуры Германии о направлении обвинительного акта по делу о взрывах на «Северных потоках».

«Подчеркиваем: предъявление обвинения является процессуальным решением стороны обвинения и не является установлением вины лица или окончательной оценкой обстоятельств уголовного производства. Вина лица в совершении преступления подтверждается исключительно приговором суда, вступившим в законную силу, вынесенным по результатам всестороннего исследования всех полученных доказательств с соблюдением прав и процессуальных гарантий всех участников уголовного производства», – подчеркнули в ОГП.

Кроме того, сведения по факту подрыва газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2 внесены в Единый реестр досудебных расследований. Офис Генерального прокурора сообщил, что Украина продолжает сотрудничать с компетентными органами Германии и планирует создание совместной следственной группы.

Напомним, в сентябре 2022 года на «Северных потоках» зафиксировали несколько утечек газа. В ходе расследования повреждений газопроводов правоохранители пришли к выводу, что линии газопроводов пострадали в результате диверсии – следователи обнаружили следы взрывчатых веществ.

Согласно материалам дела, тогда группа из четырех дайверов, взрывотехника и шкипера отправилась в район трубопроводов на съемной яхте Andromeda. Утверждается, что на глубине около 80 метров были заложены взрывные устройства, изготовленные из высокомощной взрывчатки. После этого были разрушены три нити «Северных потоков».

В сентябре прошлого года в Польше задержали украинца, подозреваемого в деле о подрыве «Северных потоков». Ещё одного украинца, подозреваемого в деле о подрыве «Северных потоков», задержали в Италии.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года польский суд отказал Германии в экстрадиции гражданина Украины Владимира Журавлёва, которого задержали по подозрению в подрыве.

Также 1 июля в Германии предъявили обвинение 50-летнему гражданину Украины Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» в Балтийском море.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.