Покушение на Ермолаева: суд взял под стражу второго подозреваемого в убийстве Березовской

Печерский суд Киева 9 июля избрал меру пресечения второму подозреваемому по делу об убийстве Анастасии Березовской – бывшему сотруднику СБУ Виталию Жиковичу.

Об этом сообщает издание «Суспільне».

9 июля 2026, 14:35 Убийство подозреваемой в покушении на Ермолаева: сотруднику ГУР избрали меру пресечения Печерский суд Киева избрал меру пресечения для Владислава Реута – одного из фигурантов в деле об убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на олигарха Вадима Ермолаева.

Суд взял Жиковича под стражу без возможности внесения залога. О такой мере пресечения ходатайствовали прокуроры, однако адвокат просил для своего подзащитного применить альтернативную меру – круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета.

При этом сам подозреваемый не выступал во время заседания, ранее его защитник заявил, что Жикович не признает вины. По данным следствия, Жиковича подозревают в убийстве Анастасии Березовской – вероятной подрывницы олигарха Вадима Ермолаева в Монако.

Во время заседания адвокат Анатолий Иванов заявил, что другой фигурант дела Владислав Реут в качестве свидетеля давал одни показания, а уже в качестве подозреваемого он изменил свои показания, в которых обвинял во всем Жиковича.

По данным адвоката подозреваемого, Жикович является бывшим полицейским и экс-сотрудником СБУ.

Как известно, Печерский районный суд Киева в четверг, 9 июля, взял под стражу сотрудника Главного управления разведки МОУ Владислава Реута без права внесения залога, который является подозреваемым в убийстве Анастасии Березовской.

Фигурантам инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Напомним, 29 июня возле жилого дома в Монако произошел взрыв. Французские правоохранители квалифицировали инцидент как возможное покушение на жизнь украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и еще двух человек.

Сначала следствие считало, что взрывное устройство оставил мужчина, однако позже установило, что исполнителем является женщина. Главной подозреваемой по делу является гражданка Украины Анастасия Березовская, которую Интерпол уже объявил в международный розыск.

К расследованию присоединился и Офис Генерального прокурора Украины. Сейчас открыто уголовное производство и инициировано создание совместной международной следственной группы.

По последним данным, раненый Ермолаев уже вышел из комы.. В то же время его спутница Анна Насобина продолжает находиться в критическом состоянии, а врачи и дальше борются за ее жизнь.

Также накануне, СБУ подтвердила гибель Анастасии Березовской, которую правоохранительные органы Монако подозревали в причастности к покушению на убийство Ермолаева. Двум мужчинам уже сообщили о подозрении в ее убийстве.

При этом недавно в ГПСУ заявили, что подозреваемая в покушении на Ермолаева въехала в Украину законно.

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