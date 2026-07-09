Курорты во время войны: 78% украинок за последние 4 года ни разу не выезжали на отдых за границу

Абсолютное большинство украинских женщин (78%) не выезжали на отдых за пределы страны в течение последних четырех лет. Опыт зарубежных поездок с рекреационной целью в период с 2022 по 2026 год имеет лишь каждая пятая опрошенная (22%).

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного по заказу аналитического портала «Слово и дело» с 24 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса репрезентативной выборки 1200 интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Среди тех украинок, которые все же путешествовали, абсолютное большинство выезжало за границу лишь эпизодически, всего 77%. В частности, 39% респонденток ограничились одной поездкой за четыре года, а 38% – выезжали несколько раз. Стабильно ежегодно путешествуют 16% опрошенных, и только 7% отдыхают за пределами страны дважды в год или чаще.

Фактор солидарности с партнером или мужем, который не имеет права выезда из страны, остановил 11% респонденток, а логистические трудности и закрытое небо – 9%.

При этом главным фактором, сдерживающим женщин от зарубежных поездок, является нехватка средств – на финансовый фактор указали 66% респонденток. По 17% опрошенных отказались от путешествий из-за морально-этических соображений (неуместность отдыха во время войны) или сознательного предпочтения внутреннего туризма. Еще 16% женщин не имеют возможности путешествовать из-за необходимости ухода за детьми или пожилыми родственниками.

Напомним, «Слово и дело» обнародовало результаты исследования, посвященного демографии, миграционным намерениям, оценке качества образования и мобильности украинских женщин.

Ранее нам удалось выяснить, что родители мальчиков планируют их выезд за границу в три раза чаще, чем родители девочек.

Тем временем «Укрзализныця» предупредила граждан о дефиците билетов из-за летнего ажиотажа.

Также мы сообщали, что Украина и Болгария работают над запуском пассажирского железнодорожного сообщения между странами в тестовом режиме.

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