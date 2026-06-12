Нарушения в Тернопольском ТЦК: правоохранители открыли уголовное производство

Правоохранители начали расследование возможных нарушений прав граждан в Тернопольском районном и городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

11 июня 2026, 07:48 Омбудсман получил более 3 тысяч обращений по поводу действий ТЦК с начала года Дмитрий Лубинец сообщил, что за первые пять месяцев 2026 года Офис омбудсмена получил более 3 тысяч официальных жалоб на действия ТЦК и СП.

Там рассказали, что уголовное производство было открыто после проверки, проведенной по результатам мониторингового визита представителей Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Прокуроры Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона уже внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины – возможно незаконное лишение свободы или похищение человека.

Основанием для открытия производства стали материалы, полученные при проверке ТЦК, а также информация, предоставленная Военной службой правопорядка. По обнародованным данным, во время визита в помещение центра находились около 28 человек, из которых 17 в письменном виде заявили о возможных нарушениях своих прав.

В ходе проверки также были обнаружены граждане, которые, по предварительным данным, не подлежали мобилизации. Среди них – мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, лица с психическими расстройствами и граждане, достигшие предельного возраста пребывания на военном учете.

Стоит также отметить, что накануне военная контрразведка Службы безопасности и ГБР разоблачили трех руководителей районных ТЦК Тернопольщины на фальсификации показателей мобилизации. В частности, фигуранты внесли в списки новопризванных почти 70 действующих военных.

Также на днях правоохранители установили, что должностные лица ТЦК фиктивно «мобилизовали» более 270 умерших, заключенных и непригодных лиц.

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