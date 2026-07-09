Обвиняемому главе АМКУ снова продлили процессуальные обязанности

Политика
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Антикоррупционный суд поддержал прошение прокурора САП о продлении обязательств обвиняемому чиновнику.
фото: АМКУ

Высший антикоррупционный суд продлил до 30 августа срок действия обязанностей, возложенных на главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко. НАБУ и САП обвиняют его в незаконном обогащении на 72,1 млн грн, а также в недостоверном декларировании.

Такое решение 30 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд отказался арестовать Кириленко и отпустил его под 30,28 млн грн залога. На него также возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; сообщать об изменении места жительства; не отлучаться из Киева без разрешения; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Позже с Кириленко сняли электронный браслет и разрешили свободно передвигаться по Украине. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил продлить действие остальных обязанностей еще на два месяца.

_«Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Кириленко – ред.), сроком до 30 августа 2026», – говорится в решении.

Также суд продлил до 30 августа срок действия обязанностей, возложенных на жену Кириленко Аллу. У нее такой же перечень обязательств, кроме сдачи загранпаспорта.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении председателю АМКУ Павлу Кириленко. По версии следствия, в 2020–2023 годах Кириленко, занимая должность руководителя Донецкой областной государственной администрации, приобрел 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

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НАБУ САП коррупция АМКУ Антимонопольный комитет Незаконное обогащение Павел Кириленко Высший антикоррупционный суд
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