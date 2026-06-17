В Минобороны анонсировали перераспределение функций и массовые проверки всех ТЦК

В Украине пройдут массовые служебные проверки во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). А в рамках реформы ТЦК создадут хабы, в которых военнообязанные будут ждать прохождения ВВК.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины лейтенант Мстислав Баник в соцсети Facebook, реагируя на инциденты наподобие тех, что произошли в одном из районных ТЦК Одесской области.

Там работники ТЦК со сообщниками похищали и пытали мужчин ради улучшения показателей мобилизации.

17 марта 2026, 12:37 Модели мобилизации в мире и в Украине: как страны комплектуют свои армии Инфографика «Слово и дело» показывает, в каких странах мира предусмотрена контрактная армия, а в каких – срочная служба. В Украине во время военного положения действует принудительная мобилизация, а призыв на срочную службу – отменен.

Мстислав Баник подчеркнул, что это недопустимо, а подобные инциденты подтверждают, «насколько критически назрела реформа ТЦК», над которой сейчас работает Минобороны.

«Любое насилие, нарушение человеческих прав и попрание человеческого достоинства по отношению к людям, часть из которых станет нашими защитниками, категорически недопустимо, особенно на 5-й год войны», – отметил он.

В частности, по результатам встречи с командованием Сухопутных войск Баник анонсировал проведение служебных проверок в абсолютно всех ТЦК, чтобы максимально пристально разобрать обращения граждан относительно незаконного удержания, насилия и других неправомерных действий.

Также чиновник призвал к прозрачной коммуникации с обществом и максимальному содействию всем правоохранительным органам и заявил, что функции ТЦК должны быть распределены между другими учреждениями.

«Функции ТЦК должны быть распределены между другими учреждениями, без замкнутого цикла учета и мобилизации», – написал он.

Кроме этого, Баник добавил, что должны появиться хабы, в которых граждане будут ожидать прохождения ВВК, отправки в учебные центры и бригады.

«Они должны быть максимально комфортными, человечными, с круглосуточной видеофиксацией и жестким контролем взаимодействия с гражданами на всех этапах», – подчеркнул чиновник.

Также мы сообщали, что правоохранители начали расследование возможных нарушений прав граждан в Тернопольском районном и городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Как известно, там необоснованно удерживали людей с психическими расстройствами и инвалидностью.

Напомним, в Украине готовят новую поэтапную реформу территориальных центров комплектования (ТЦК). Правительство планирует постепенно внедрять изменения и презентовать промежуточные результаты уже на ранних этапах реформы.

Тем временем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в его Офис поступило более 3 тысяч официальных жалоб на неправомерные действия представителей ТЦК и СП только за первые 5 месяцев 2026 года.

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