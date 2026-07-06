В Киеве продолжает расти количество погибших в результате массированной атаки (дополнено)

В Киеве количество жертв в результате массированной российской атаки в ночь на понедельник, 6 июля, увеличилось до 15 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что в Подольском районе столицы из-под завалов жилой многоэтажки спасатели деблокировали тело погибшего человека.

«Таким образом число жертв российского обстрела столицы возросло до 14 человек. Пострадали 56 людей, из них 7 детей», – заявили в ГСЧС.

Спасатели уточнили, что поисково-спасательные работы после массированной атаки рф продолжаются по двум адресам в Подольском и Дарницком районах столицы.

Впоследствии пресс-служба ГСЧС и руководитель КГВА Тимур Ткаченко подтвердили, что количество жертв массированного удара россиян по столице возросло до 15 человек.

«К сожалению, количество погибших в результате российской атаки возросло до 15. Спасатели деблокировали из-под завалов тело женщины», – написал глава КГВА.

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов и более 350 ударных беспилотников. Основной удар враг нанес по Киеву и области.

В столице ранее сообщалось о 13 погибших и более 50 раненых. Жертвами вражеской атаки на Киевскую область стали шесть человек, более 20 гражданских пострадали. На многих локациях зафиксированы разрушения.

Стоит также отметить, что 7 июля в Киеве объявили Днем траура.

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