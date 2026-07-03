Генпрокурор назвал имя организатора массированной атаки рф на Киев 2 июля

Непосредственную ответственность за организацию одной из самых массовых атак рф на Киев, которая произошла 2 июля, несет начальник генерального штаба вооруженных сил российской федерации – первый заместитель министра обороны рф Валерий Герасимов.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины в Телеграм-канале 3 июля.

«Нет, это не случайность. Это системный террор гражданских. У российского террора есть конкретные имена, должности и приказы», – говорится в сообщении ведомства.

СБУ и Офис генпрокурора уже начали досудебное расследование по факту комбинированной российской ракетно-дроновой атаки на Киев и Киевскую область в ночь на 2 июля 2026 года. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, а также отдача приказа о совершении таких действий).

2 июля 2026, 18:14 Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву – Зеленский Украина обязательно ответит на сегодняшний массированный удар россии по Киеву, пообещал президент.

Как отметили в ведомстве, целями россиян не были военные или стратегические объекты. Они умышленно били по жилым домам и гражданской инфраструктуре, «забрав жизни невинных людей, по которым сегодня в трауре вся Украина».

«Такие действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Непосредственную ответственность за организацию этой атаки несет начальник генерального штаба вооруженных сил российской федерации – первый заместитель министра обороны рф Валерий Герасимов. Установлено, что атака была спланирована и организована им по предварительному сговору с высшим политическим руководством государства-агрессора. А реализацию преступного замысла обеспечили подчиненные ему командующие и военные подразделения», – говорится в заявлении Офиса.

Именно Герасимов реализовал замысел, объединив действия дальней авиации, Черноморского флота, Сухопутных войск и подразделений беспилотных систем.

«Это те подразделения, которые бьют по Украине с бомбардировщиков, кораблей-ракетоносцев и наземных оперативно-тактических ракетных комплексов. Они атакуют наши города ракетами типа «Х», «Кинджал», «Калибр», «Искандер» и ударными БПЛА», – объясняют в Офисе генпрокурора.

В рамках этого уголовного производства будут исследованы и другие массовые ракетные и дроновые атаки по территории Украины, пообещали в ведомстве.

«Каждая роль будет доказана, и каждое имя – установлено. Все причастные будут отвечать. Искренние соболезнования всем, кто потерял этой ночью близких и родных. Военные преступления не имеют срока давности. Я убежден, что личная ответственность Герасимова и его сообщников – это лишь вопрос времени», – заявил генпрокурор Руслан Кравченко.

Напомним, ночью 2 июля оккупанты массированно обстреляли Киев. По последним данным, количество погибших в результате массированной российской атаки на Киев возросло до 30 человек.

По состоянию на утро пятницы, 3 июля, в больницах Киева получают помощь 56 раненых в результате массированного удара рф по столице.

В столице были зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях. В частности, враг уничтожил склад Красного Креста.

Киевское метро, тем временем, приняло рекордное количество людей во время ночной массированной атаки.

А президент Владимир Зеленский уже пообещал, что российская федерация получит ответ за сегодняшний удар по Киеву.

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