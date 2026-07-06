Рф начала комбинированную атаку по Украине, а Киев обстреляли баллистикой: что известно

В ночь на 6 июля российские войска начали очередную комбинированную атаку по Украине, применив ударные беспилотники, крылатые ракеты и баллистическое вооружение.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, мэр Киева Виталий Кличко, глава КГВА Тимур Ткаченко.

2 июля 2026, 17:41 Баллистика на Киев: главные выводы после очередной атаки россиян на столицу Союзники не могут обеспечить потребность Украины в боекомплекте для систем Patriot, и враг знает об этом.

Еще поздно вечером 5 июля военные зафиксировали взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья» в Мурманской области рф. Впоследствии Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА над Сумской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областями. В частности, группы дронов двигались в направлении Кривого Рога.

После 01:10 был зафиксирован вход крылатых ракет «Калибр» через южные области Украины. Сначала они двигались через Николаевскую область в направлении Нового Буга и Баштанки, далее – через Кировоградскую область в сторону Винницкой области.

В 01:25 Воздушные силы сообщили о предварительных пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Вскоре военные также предупредили об угрозе баллистических ракет для Киева, и позже в столице были слышны взрывы. Предварительно, по данным мониторинговых каналов, россияне применили не менее 15 ракет.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко призвал жителей не покидать укрытия до завершения опасности.

«Прошу всех не игнорировать опасность и находиться в укрытиях до отбоя. Берегите себя и своих близких», – написал он.

Впоследствии он уточнил, что враг наносит удары баллистическими ракетами.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы противовоздушной обороны и призвал горожан оставаться в укрытиях.

По состоянию на момент публикации информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, ранее о возможности обстрела предупреждал президент Украины Владимир Зеленский. Отмечалось, что разведка фиксирует подготовку российских войск к новому массированному удару.

Как известно, за последнюю неделю рф совершила более 4 тысяч воздушных атак по территории Украины, применив дроны, управляемые авиабомбы и ракеты различных типов.

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