Туск подтвердил передачу Украине ракет для Patriot на фоне заявлений о тайных поставках

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил передачу Украине ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты от российских атак, после информации о якобы тайных поставках вооружения.

Об этом сообщает RMF24, цитируя заявление Туска на пресс-конференции во время визита на военно-авиационный завод.

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Глава правительства подтвердил, что Варшава предоставила Киеву системы противовоздушной обороны Patriot, так как, по его словам, эти комплексы способны эффективно перехватывать вражеские цели, в частности баллистические ракеты «Искандер».

Туск подчеркнул, что такие поставки тщательно планируются и не ослабляют собственную обороноспособность Польши.

«В последние часы много говорят о ракетах Patriot, то есть о тех ракетах, которые Польша передала Украине... Мы можем задаваться вопросом, в какой степени мы должны помогать беженцам и мигрантам здесь, в Польше, но мы ни в коем случае не можем ставить под угрозу наше сотрудничество с Украиной в защите ее от российского нападения», – сказал он.

Польский премьер отметил, что каждая метко выпущенная в Украине ракета, уничтожающая технику агрессора, напрямую повышает национальную безопасность самой Польши. При этом Туск призвал политиков не делать военную помощь инструментом внутренней борьбы.

«Я снова обращаюсь ко всем, начиная с президента и всех политиков: не играйте с огнем. Помощь Польши Украине в войне с россией была предметом нашего политического и национального консенсуса», – подчеркнул премьер-министр.

Он подчеркнул, что исторические споры или вопросы касательно беженцев не должны ставить под удар оборонное сотрудничество. Также Туск напомнил, что масштабную передачу оружия начало еще предыдущее правительство без какой-либо критики.

В то же время, глава правительства призвал поляков сохранять сплоченность в вопросах безопасности, иначе Варшава «может заплатить за разногласия слишком высокую цену».

«Вы же не встали на сторону россии, правда? Я обращаюсь к тем, кто хочет прекратить военную помощь Украине. Этого нельзя допустить», – добавил Туск.

Напомним, накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Польша рассекретит перечень военной помощи, предоставленной Украине в 2022–2026 годах с начала полномасштабного российского вторжения.

Перед этим в Польше заявляли о возможной передаче Украине ракет-перехватчиков для американских систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время в Министерстве обороны страны тогда не подтвердили эту информацию, отметив, что детали военной помощи являются засекреченными.

А недавно спикер президента Польши Рафал Леськевич резко раскритиковал решение об обнародовании данных о помощи Украине.

Также министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал переговоры с министрами стран, у которых есть ракеты к Patriot.

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