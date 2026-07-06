Лубинец рассказал, сколько украинских детей удалось вернуть из оккупации

Политика
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Украине удалось вернуть домой 2358 детей, удерживаемых на временно оккупированных территориях, сообщил омбудсман.
Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Украине удалось вернуть домой 2358 детей, удерживаемых на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Погибшие, раненые, депортированные: оценка потерь среди детей из-за агрессии рфСколько украинских детей пострадали, погибли или были депортированы в рф за годы российской агрессии – на инфографике Слово и дело.

Омбудсман отметил, что россия занимается принудительным вывозом украинских детей еще с 2014 года, а такие действия являются нарушением международного права и имеют признаки геноцида.

По его словам, в большинстве случаев работа по возвращению детей начинается после обращения родителей или других родных. Далее к процессу приобщаются украинские государственные органы и международные посредники.

«Я лично веду переговоры, а наша команда делает все возможное, чтобы дети снова были рядом со своими семьями», – добавил Лубинец.

Напомним, недавно стало известно, что российские власти в собственных официальных документах признали депортацию 744 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий.

Стоит также отметить, что в мае в Украине ввели новый экспериментальный механизм, который упростит возвращение граждан с временно оккупированных территорий и оформление ими паспортных документов.

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Дети ВОТ Омбудсмен Вторжение России Оккупация Война в Украине Дмитрий Лубинец
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