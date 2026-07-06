Лубинец рассказал, сколько украинских детей удалось вернуть из оккупации

Украине удалось вернуть домой 2358 детей, удерживаемых на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

20 ноября 2025, 13:00 Погибшие, раненые, депортированные: оценка потерь среди детей из-за агрессии рф Сколько украинских детей пострадали, погибли или были депортированы в рф за годы российской агрессии – на инфографике Слово и дело.

Омбудсман отметил, что россия занимается принудительным вывозом украинских детей еще с 2014 года, а такие действия являются нарушением международного права и имеют признаки геноцида.

По его словам, в большинстве случаев работа по возвращению детей начинается после обращения родителей или других родных. Далее к процессу приобщаются украинские государственные органы и международные посредники.

«Я лично веду переговоры, а наша команда делает все возможное, чтобы дети снова были рядом со своими семьями», – добавил Лубинец.

Напомним, недавно стало известно, что российские власти в собственных официальных документах признали депортацию 744 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий.

Стоит также отметить, что в мае в Украине ввели новый экспериментальный механизм, который упростит возвращение граждан с временно оккупированных территорий и оформление ими паспортных документов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.