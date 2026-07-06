Оккупанты ударили по газодобывающему объекту на Харьковщине, его работа остановлена

Российская армия с самого утра 6 июля бьет по одному из газодобывающих объектов «Нафтогаза» в Харьковской области. Из-за атаки предприятие было вынуждено полностью остановить работу.

Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

9 января 2026, 15:16 Атаки на газовую инфраструктуру Украины: как часто рф наносит удары Россия снова пыталась разрушить объекты газовой инфраструктуры, ударив по Львовщине Орешником. На инфографике – частота ударов врага по объектам газоснабжения и ПХГ.

Там рассказали, что в результате первого удара на объекте возник пожар, также пострадал один из работников предприятия. Ему оперативно оказали медицинскую помощь.

Впоследствии оккупанты повторно атаковали тот же объект, пытаясь нанести еще большие разрушения. Из-за непрерывной угрозы новых ударов работу предприятия остановили, а все работники остаются в укрытиях.

«Оценить масштабы повреждений сможем только после отбоя воздушной тревоги и стабилизации ситуации безопасности», – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов, в том числе «Цирконы», «Искандеры», «Калибры» и другие виды. Кроме того, противник выпустил 351 ударный дрон. Под массированной атакой противника снова оказались Киев и область, погибли 20 человек, десятки гражданских пострадали.

Накануне советник министра обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов рассказал, что российские оккупационные войска меняют тактику применения «шахедов», все активнее используя реактивные модификации для атак по тыловым регионам Украины.

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