В столице объявили День траура в память о жертвах атаки рф

Во вторник, 7 июля, в Киеве объявлен День траура в память о жертвах одной из самых массовых атак армии российской федерации на столицу, которая произошла в ночь на 6 июля.

Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко в Телеграм-канале.

«Завтрашний день, 7 июля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу», – сообщил Кличко.

6 июля 2026, 08:16 «Укрзализныця» предупредила об изменениях в движении после массированного обстрела рф Из-за ограничений движения на отдельных участках железной дороги в Киевской области после российского обстрела «Укрзализныця» использует резервные маршруты. Задержки зафиксированы на ряде пассажирских и пригородных рейсов.

Завтра на всех коммунальных зданиях города будут приспущены флаги. Также столичные власти рекомендуют приспустить государственные символы и на зданиях государственной и частной форм собственности.

Кроме этого, в столице 7 июля запрещены любые развлекательные мероприятия.

Мэр Киева также сообщил, что поисково-спасательная операция в поврежденных домах в Подольском и Дарницком районах столицы продолжается. Там идут поиски людей, которые могут находиться под завалами.

По данным главы столицы, к настоящему времени известно об 11 погибших в Киеве.

Как известно, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов и более 350 ударных беспилотников. Основной удар враг нанес по Киеву.

Известно о разрушенных и поврежденных жилых многоэтажках в различных районах города. Также горели припаркованные автомобили и гаражный кооператив. Всего враг ударил как минимум по 5 районам столицы. В результате вражеского удара погибли по меньшей мере 11 человек, а еще 46 пострадали.

Тем временем в Киевской области Укрзализныця временно ограничила движение поездов на отдельных участках из соображений безопасности и задействовала резервные объездные маршруты.

Напомним, накануне о подготовке россиян к очередному масштабному удару предупреждал президент Владимир Зеленский, опираясь на данные украинской разведки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.