В столице объявили День траура в память о жертвах атаки рф

Во вторник, 7 июля, в Киеве объявлен День траура в память о жертвах одной из самых массовых атак армии российской федерации на столицу, которая произошла в ночь на 6 июля.
Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко в Телеграм-канале.
«Завтрашний день, 7 июля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу», – сообщил Кличко.
Завтра на всех коммунальных зданиях города будут приспущены флаги. Также столичные власти рекомендуют приспустить государственные символы и на зданиях государственной и частной форм собственности.
Кроме этого, в столице 7 июля запрещены любые развлекательные мероприятия.
Мэр Киева также сообщил, что поисково-спасательная операция в поврежденных домах в Подольском и Дарницком районах столицы продолжается. Там идут поиски людей, которые могут находиться под завалами.
По данным главы столицы, к настоящему времени известно об 11 погибших в Киеве.
Как известно, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов и более 350 ударных беспилотников. Основной удар враг нанес по Киеву.
Известно о разрушенных и поврежденных жилых многоэтажках в различных районах города. Также горели припаркованные автомобили и гаражный кооператив. Всего враг ударил как минимум по 5 районам столицы. В результате вражеского удара погибли по меньшей мере 11 человек, а еще 46 пострадали.
Тем временем в Киевской области Укрзализныця временно ограничила движение поездов на отдельных участках из соображений безопасности и задействовала резервные объездные маршруты.
Напомним, накануне о подготовке россиян к очередному масштабному удару предупреждал президент Владимир Зеленский, опираясь на данные украинской разведки.
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