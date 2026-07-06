Атака на Киев: Кличко озвучил новые данные по жертвам и пострадавшим

В Киеве до 12 возросло количество жертв в результате массированной атаки войск российской федерации на Украину в ночь на 6 июля.

Об этом сообщают городской глава Киева Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Телеграм-каналах.

«До 12 возросло количество погибших в результате массированной атаки врага на столицу. Пострадали в Киеве более 50 человек. Всем им медики оказали и оказывают всю необходимую помощь», – написал Кличко.

В свою очередь Тимур Ткаченко отметил, что после сверки сведений от медиков власти располагают данными о 12 жертвах и 49 раненых в столице. Среди них – 5 детей.

«Разбор завалов и оказание помощи на местах продолжаются без перерыва», – добавил он.

Тем временем в ГСЧС сообщили, что в Вишневом Киевской области детонация боеприпасов прекратилась. Об этом заявила спикер госслужбы Виктория Рубан. Однако до сих пор сохраняется угроза загрязнения атмосферного воздуха из-за попадания в один из объектов в городе.

Всего из Вишневого временно эвакуировали более 600 человек.

«В частности, спасатели эвакуировали 117 граждан, которые во время воздушного удара находились в укрытии, оказавшемся в эпицентре взрыва. После обследования территории саперы ГСЧС доставили людей автобусами в пункт сбора», – говорится в сообщении ГСЧС.

Также там добавили, что проверяют каждый дом, чтобы убедиться, что не осталось пострадавших или погибших. Пиротехники обследуют каждый двор на наличие взрывоопасных предметов.

«Развернут оперативный штаб, в котором совместно работают представители ГСЧС, Нацполиции и местных органов власти, координируя проведение аварийно-спасательных работ и помощь населению», – добавили спасатели.

На данный момент известно о 5 погибших в Киевской области. Еще 21 пострадавший находится в больницах.

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов и более 350 ударных беспилотников. Основной удар враг нанес по Киеву.

Известно о разрушенных и поврежденных жилых многоэтажках в разных районах города. Также городи припаркованные автомобили и гаражный кооператив. Всего враг ударил как минимум по 5 районам столицы. В результате вражеского удара погибли по меньшей мере 12 человек. 7 июля в Киеве объявили День траура.

Тем временем спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска способны нанести новый массированный удар по Украине в очень короткие сроки, в том числе и на следующий день после предыдущей атаки.

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