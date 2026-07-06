На сектор безопасности и обороны направили дополнительные 8,3 млрд грн: Свириденко раскрыла детали

Правительство распределило 8,3 млрд грн из резерва средств, предусмотренных на 2026 год для сектора безопасности и обороны. В частности, средства будут направлены на денежное довольствие военнослужащих.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

13 мая 2026, 14:19 Как выросли расходы на зарплаты военным за время полномасштабного вторжения За годы полномасштабной войны выросли как численность вооруженных сил Украины, так и средний уровень денежного обеспечения их личного состава. «Слово и дело» показывает, сколько средств из бюджета уходит на зарплаты военнослужащих.

Согласно ее словам, финансирование получат СБУ, ГУР Минобороны, Служба внешней разведки, Управление государственной охраны и Госспецсвязи.

«Средства будут направлены на оборонные и безопасностные нужды, денежное довольствие военнослужащих, усиление материально-технической базы и разведывательных возможностей», – написала Свириденко в соцсетях.

Отмечается, что дополнительное финансирование привлекается для того, чтобы Силы обороны Украины имели все необходимое для защиты Украины и эффективного ответа на российскую агрессию.

Как известно, в конце июня правительство перераспределило 220 миллионов гривен из специального фонда государственного бюджета на нужды сектора безопасности и обороны. В частности, из них 70 млн грн пойдут Министерству обороны на закупку вооружения.

Напомним, Украина получит от Всемирного банка 3,39 млрд долларов, которые планируется направить на поддержку макрофинансовой стабильности и финансирование госбюджета.

Ранее правительство направило из специального фонда госбюджета 10,8 миллиарда гривен на закупку и производство вооружения для Вооруженных Сил Украины.

А недавно Счетная палата сообщила, что Кабмин использовал 96,3% резервного фонда бюджета в первом квартале 2026 года. Часть средств направили не по назначению, а долги и государственные риски выросли.

Также на днях парламент разблокировал средства ЕС на оборону и зарплаты военным.

На инфографике «Слово и дело» – сколько средств закладывало правительство в госбюджет для Минобороны за время большой войны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.