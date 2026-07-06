Россия меняет тактику применения «шахедов» – советник Федорова

Российские оккупационные войска меняют тактику применения «шахедов», все активнее используя реактивные модификации для атак по тыловым регионам Украины.

Об этом заявил советник министра обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов.

13 мая 2026, 18:09 Как россия модернизирует «шахеды»: модификации и основные характеристики За годы войны россия выпустила множество модификаций иранских ракет «шахед», отличающихся скоростью, дальностью полета и боевой частью. Подробнее о «шахедах» и «гераней» – на инфографике.

По его словам, после того, как украинские силы научились сбивать 92–96% бензиновых «шахедов» во время атак на глубокий тыл, их массовое применение потеряло эффективность.

По этой причине враг наращивает использование реактивных дронов, а бензиновые БПЛА и дальше активно применяет для ударов по приграничным и прифронтовым районам.

Бескрестнов рассказал, что ежедневно около 200 таких БПЛА атакуют автозаправочные станции, склады, энергетическую и транспортную инфраструктуру.

Советник министра также предположил, что сокращение общего количества запусков «шахедов» может быть связано с переориентацией части производства на серийный выпуск реактивных модификаций.

«Также наблюдается переход от тактики массовых ударов к тактике выборочных ударов. Выбираются важные цели, происходит разведка объектов в несколько этапов, изучаются наши линии защиты (РЭБ, РЛС, ПВО), прощупываются коридоры в обход перехватчиков, строятся маршруты на разных высотах и ​​скоростях. Применяются «шахеды» модификации «Сикер» с функцией захвата целей», – добавил Бескрестнов.

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов, в том числе «Цирконы», «Искандеры», «Калибры» и другие виды. Кроме того, противник выпустил 351 ударный дрон.

В частности, ночью под массированной атакой противника снова оказались Киев и область. Известно о разрушенных и повреждённых жилых домах, а также пожарах в разных районах города. В результате вражеского удара в Киеве и области погибли 19 человек, десятки гражданских пострадали.

Накануне в Воздушных силах предупредили, что российские войска способны нанести новый массированный удар по Украине в очень короткие сроки, в том числе уже на следующий день после предыдущей атаки.

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