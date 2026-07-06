В Киеве возросло количество погибших из-за вражеской атаки

Количество жертв в результате массированной российской атаки в ночь на 6 июля увеличилось до 13 человек. Пострадавших также стало больше.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Он рассказал, что в Подольском районе столицы спасатели деблокировали тело погибшего мужчины.

«Итого на этот час подтверждено 13 погибших и 56 раненых. Работы на локациях продолжаются», – добавил Ткаченко.

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов и более 350 ударных беспилотников. Основной удар враг нанес по Киеву и области.

В столице ранее сообщалось о 12 погибших и 49 раненых. Жертвами вражеской атаки на Киевскую область стали шесть человек, более 20 гражданских пострадали. На многих локациях зафиксированы разрушения.

Стоит также отметить, что 7 июля в Киеве объявили Днем траура.

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