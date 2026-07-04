В Киеве возросло количество жертв массированного российского обстрела 2 июля

Сегодня, 4 июля, в Киеве завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в 16-этажный жилой дом в Дарницком районе во время массированной атаки на столицу 2 июля. Число жертв обстрела возросло до 31 человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

2 июля 2026, 17:41 Баллистика на Киев: главные выводы после очередной атаки россиян на столицу Союзники не могут обеспечить потребность Украины в боекомплекте для систем Patriot, и враг знает об этом.

«Сегодня в ходе работ на 12-13 этажах расчищено около 42 куб.м строительного мусора. С помощью автокрана XCMG QY75K, привлеченного от ГУ ГСЧС Украины в Ровненской области, с этих же этажей извлечено 24 обломка железобетонных плит общей массой около 53 тонн», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в общей сложности на данный момент известно о 31 погибшем и 102 травмированных в результате российской атаки на Киев 2 июля.

Уточняется, что останки тел, обнаруженные во время проведения работ, переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

К ликвидации последствий от ГСЧС Киева привлекли 30 спасателей и 8 единиц техники.

Напомним, ночью 2 июля оккупанты массированно обстреляли Киев. По последним данным, в больницах Киева сейчас находятся 56 человек, раненных в результате массированной атаки армии российской федерации на столицу 2 июля. Среди них – шестеро медиков и четверо детей.

В столице были зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях. В частности, враг уничтожил склад Красного Креста.

Киевское метро, тем временем, приняло рекордное количество людей во время ночной массовой атаки.

А президент Владимир Зеленский уже пообещал, что российская федерация получит ответ за сегодняшний удар по Киеву.

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