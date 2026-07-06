Из-за атаки рф частично обесточены Киевская и еще 5 областей Украины

В Украине 6 июля из-за российской массированной атаки в шести областях произошли новые обесточивания. Частично без электричества остались жители Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом сообщает «Укренерго» в Телеграм-канале.

«Россия совершила очередную массированную ракетно-дроновую атаку, в частности – и на объекты гражданской энергетической инфраструктуры. В результате вражеских обстрелов на утро есть новые обесточивания в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях», – информируют в «Укренерго».

7 июня 2024, 17:20 Дефицит в энергосистеме: как экономно потреблять электроэнергию Украинцев систематически призывают экономно потреблять электроэнергию, как это делать – на инфографике.

Вместе с тем в пресс-службе НЕК отмечают, что везде, где позволяет ситуация с безопасностью, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее запитать всех потребителей.

Кроме этого, зафиксированы аварии в сети некоторых населенных пунктов из-за неблагоприятных погодных условий.

Из-за грозы и порывов ветра на утро полностью или частично были обесточены 58 населенных пунктов в Сумской области. Там ремонтные бригады облэнерго уже осуществляют восстановление поврежденных линий электропередачи.

В то же время в компании попросили украинцев экономно расходовать электроэнергию и перенести пользование мощными электроприборами на период с 10:00 до 16:00.

«Пользование мощными электроприборами сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально», – говорится в сообщении «Укренерго».

Как известно, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов и более 350 ударных беспилотников. Основной удар враг нанес по Киеву.

Известно о разрушенных и поврежденных жилых многоэтажках в разных районах города. Также горели припаркованные автомобили и гаражный кооператив. Всего враг ударил как минимум по 5 районам столицы. В результате вражеского удара погибли по меньшей мере 11 человек. 7 июля в Киеве объявили День траура.

Тем временем в Киевской области частично эвакуируют жителей Вишневого. Из-за угрозы повторной детонации боеприпасов оттуда временно вывезли уже более 500 человек.

Ранее украинцев предупреждали, что из-за роста потребления летом и ремонтов оборудования, электросети будут работать в напряженном режиме. Поэтому необходимо зарядить гаджеты и зарядные станции.

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