На Киевщине возобновили движение поездов после ночного удара рф

Движение поездов в Киевской области, которое было временно ограничено из-за ночной российской атаки на железнодорожную инфраструктуру, полностью возобновлено.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Первый поезд уже отправился из Боярки в Киев, а пассажирские и пригородные рейсы в дальнейшем будут курсировать по стандартным маршрутам.

По словам Кулебы, восстановление сообщения началось сразу после завершения работ взрывотехников ГСЧС. К ликвидации последствий атаки привлекли около двух десятков аварийных бригад – энергетиков, связистов и путейцев, работавших одновременно.

«Благодарю каждого работника Укрзализныци. Несмотря на постоянные российские удары, они круглые сутки обеспечивают движение страны», – подчеркнул вице-премьер.

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов и более 350 ударных беспилотников. Основной удар враг нанес по Киеву и области, есть жертвы и раненые.

Также сообщалось, что из-за российской массированной атаки в шести областях произошли обесточивания. Частично без электричества остались жители Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

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