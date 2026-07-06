Обстрел Киева: количество пострадавших выросло, повреждены жилые дома и ЖК (дополнено)

Ночью 6 июля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев. В столице зафиксированы пожары, разрушения жилых и нежилых зданий, а количество пострадавших продолжает расти.

Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и городской голова Киева Виталий Кличко.

Отмечается, что количество пострадавших в результате ночной атаки выросло до 5 человек. Ранее была информация о трех раненых.

Наибольшие повреждения, по состоянию на данный момент, получил Подольский район. Там частично разрушен жилой дом, в котором на уровне 7–9 этажей были заблокированы люди. Кроме того, пострадала еще одна 25-этажка – повреждения зафиксировали на уровне 16-го этажа.

Также в Подольском районе обломки упали на территорию гаражного кооператива, произошло разрушение и загорание нежилого здания, горели автомобили. Впоследствии городские власти сообщили еще об одном падении обломков – на этот раз на территорию одного из жилых комплексов.

В Голосеевском районе в результате атаки возникли пожары на территории нежилой застройки и складского помещения. Также зафиксировано падение обломков на открытой территории.

В Дарницком районе обломки сначала упали на нежилую застройку, а позже стало известно о загорании в многоквартирном жилом доме, вызванном их падением.

На местах ударов работают спасатели, медики, полиция и другие экстренные службы. Ликвидация последствий российской атаки продолжается.

Напомним, что масштабная комбинированная атака рф на Украину началась еще вечером 5 июля. В частности, столица подверглась массированному удару крылатыми и баллистическими ракетами. В результате вражеских обстрелов в нескольких районах Киева зафиксированы разрушения, а в Подольском районе на верхних этажах поврежденного дома оказались заблокированными люди.

Накануне о подготовке россиян к очередному массированному удару предупреждал президент Владимир Зеленский, опираясь на данные украинской разведки.

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