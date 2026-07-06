Азербайджан вручил россии ноту протеста из-за удара «шахедов» по ​​AЗС в Украине

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла россии Михаила Евдокимова и вручило ему ноту протеста из-за атаки «шахедов» на автозаправочную станцию компании SOCAR в Николаевской области.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В Баку отметили, что удар, нанесенный вечером 5 июля, не является единичным случаем и что продолжение таких инцидентов, несмотря на неоднократные предупреждения, свидетельствует об их умышленном характере.
«Также было обращено внимание на ряд авиаударов, повредивших здания посольства в Киеве и почетного консульства в Харькове, и подчеркнута важность строгого соблюдения обязательств по защите дипломатических и консульских помещений в соответствии с Венскими конвенциями», – указано в заявлении.
Азербайджан призвал россию провести всестороннее расследование всех упомянутых инцидентов, предоставить официальные объяснения атак, а также обеспечить выполнение международных обязательств по защите гражданской инфраструктуры.
Напомним, что россия в последнее время активизировала удары по АЗС разных областях Украины. В частности, недавно под прицел россиян попали заправки на Сумщине, Днепропетровщине и Харьковщине. А в Киеве после удара по АЗС в озеро попало 350 тонн нефтепродуктов.
В связи с атаками одна из сетей АЗС ввела особый режим работы заправок в семи регионах. А в одной из общин Сумщины развернули сеть мобильных АЗС.
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