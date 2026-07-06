Почти в 2,5 тысячах км: Генштаб подтвердил атаку на Омский НПЗ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по одному из крупнейших производителей бензина в рф – Омскому нефтеперерабатывающему заводу. Украинские дроны преодолели дистанцию почти в 2500 километров.
Об этом Генштаб ВСУ сообщил в Телеграм-канале 6 июля.
По данным ведомства, на территории завода зафиксирован пожар. Предварительно поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 проектной мощностью 8,4 млн тонн нефти в год.
«Сегодня подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины поразили Омский нефтеперерабатывающий завод (Омская область), который находится на расстоянии почти 2 500 км от государственной границы Украины. Это последний из 11-ти крупнейших производителей бензина в рф, который поразили украинские воины», – сообщили в Генштабе и добавили, что это предприятие было задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.
Как известно, этот НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием в рф и специализируется на выпуске широкого спектра горючего, масел и нефтехимической продукции. Завод имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в рф (около 99%).
В Генштабе также уточнили, что предприятие в Омске выпускает высокооктановые автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95, G-Drive 100), дизельное топливо класса Евро-5, авиационный керосин (марок ТС-1 и РТ). НПЗ, в частности, является производителем бензола, параксилола и ортоксилола, специализированной продукции и смазочных материалов, сырья для технического углерода, моторных и индустриальных масел.
Напомним, утром 6 июля мониторинговые каналы и очевидцы из рф сообщали о серии взрывов и дыме над городом в российском Омске.
Также в ночь на 6 июля Силы обороны нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам на территории россии и ряду стратегических объектов врага на временно оккупированных территориях.
А бойцы Сил беспилотных систем нанесли массированный результативный удар по ключевому объекту магистральной электросети ПС 330 кВ «Симферопольская» в оккупированном Крыму.
Кроме этого, Силы обороны поразили нефтяной танкер россии в Азовском море
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