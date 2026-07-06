Еврокомиссия готовит реформу расширения ЕС – Euronews

Еврокомиссия готовит предложения по изменению правил расширения ЕС в ответ на инициативы стран-членов. Она также хочет избежать ситуации, когда все новые требования и гарантии ложатся только на Черногорию – страну-кандидата, которая на данный момент ближе всего к вступлению в ЕС.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на европейских чиновников.

22 июня 2026, 14:00 Четыре года кандидатства в ЕС: темпы евроинтеграции Украины и ее западных соседей «Слово и дело» сравнивает темпы евроинтеграции Украины со вступлением в ЕС Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

По данным источников в ЕС, Еврокомиссия работает над реформами, поскольку вопрос расширения все активнее продвигается самими государствами-членами. В последние недели страны ЕС подали ряд предложений по изменению правил вступления, а тема расширения поднялась на один из приоритетных уровней повестки дня.

Черногория, которая наиболее продвинулась в переговорном процессе, приближается к финальному этапу вступления, что подталкивает Брюссель к пересмотру действующих правил.

Среди обсуждаемых идей:

усиление механизмов защиты от отката демократии после вступления;

постепенная интеграция кандидатов еще до полноценного членства;

предоставление «промежуточных выгод» от членства до завершения переговоров.

Германия ранее предлагала концепцию «ассоциированного членства», которая могла бы распространять гарантий безопасности на страны, в частности Украину. Также часть стран выступает за более жесткие санкции против государств, нарушающих принципы верховенства права после вступления — вплоть до приостановки финансирования или даже ограничения права голоса.

В то же время часть столиц ЕС выступает против чрезмерного ужесточения условий, считая, что это может противоречить принципу равенства государств-членов. Ожидается, что дискуссия о реформе расширения станет ключевой на саммите лидеров ЕС в октябре.

Еврокомиссия также работает над более широким пересмотром политики перед расширением ЕС до более чем 30 членов, в частности в отношении бюджета и механизмов принятия решений. Однако эти документы ранее откладывались из-за сложности политических последствий, в том числе из-за войны России против Украины и ее евроинтеграционных последствий.

По словам экспертов, усиление «предохранителей» может повысить доверие к процессу расширения среди скептически настроенных стран ЕС, но одновременно усложнить сами переговоры.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что Европейская комиссия разрабатывает план, который позволит странам-кандидатам получать отдельные преимущества ЕС еще до полного вступления, в частности доступ к части программ финансирования, более благоприятные торговые условия и частичный доступ к единому рынку.

Также ранее пять стран ЕС предложили рассмотреть возможность временного ограничения некоторых прав голоса для новых государств-членов, а также усилить механизмы контроля за соблюдением принципов демократии и верховенства права.

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