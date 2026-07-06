Британия перехватила самолеты рф, которые опасно маневрировали возле авианосца в Арктике

Британские истребители F-35 поднялись на перехват российских самолетов Bear F (Ту-142), которые приблизились к ударной группе их авианосца в Норвежском море.

Как отмечает издание Politico, они совершали «опасные и непрофессиональные» маневры.

В Минобороны Великобритании уточнили, что 2 июля британские истребители F-35 взлетели с авианосца HMS Prince of Wales в Норвежском море и перехватили российские самолеты Ту-142. Отмечается, что они сбросили большое количество сонобуев – устройств, которые могут выполнять функцию подводных микрофонов для обнаружения и отслеживания подводных лодок – в непосредственной близости от авианосца.

1 октября 2025, 16:42 Какие страны готовы сбивать вражеские дроны и «самолеты-нарушители» над Европой После появления неизвестных дронов в небе Европы и пролетов военных самолетов рф ряд европейских стран заявили о готовности сбивать нарушителей воздушного пространства, как это сделала в 2015 году Турция. Подробнее – на инфографике.

Этот шаг сделан на фоне того, что Великобритания впервые взяла на себя командование подразделением специальных сил НАТО, которое Министерство обороны описывает как «передовой отряд» групп быстрого развертывания Альянса, «способный развернуться в любой точке мира в течение нескольких дней».

За данными ведомства, самолет Ту-142 «несколько раз сближался» с авианосной группой, проходя на малой высоте «необоснованно близко» от авианосца HMS Prince of Wales.

«Эти действия были опасными и непрофессиональными», – заявили в Министерстве обороны Британии, комментируя инцидент.

Отметим, авианосец Королевского флота возглавляет группу, которая выполняет миссию по защите Северной Атлантики «от растущих российских угроз».

Напомним, недавно Южная Корея поднимала в воздух истребители после того, как около десяти военных самолетов Китая и россии временно вошли в зону идентификации противовоздушной обороны страны.

Также два норвежских истребителя F-35 поднимались в небо в ответ на приближение российских бомбардировщиков Ту-160 к воздушному пространству НАТО.

А в мае польские истребители перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над международными водами Балтийского моря. В Польше тогда заявили об очередной провокации рф и проверке систем ПВО НАТО.

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