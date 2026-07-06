Британия перехватила самолеты рф, которые опасно маневрировали возле авианосца в Арктике

Британские истребители F-35 поднялись на перехват российских самолетов Bear F (Ту-142), которые приблизились к ударной группе их авианосца в Норвежском море.
Как отмечает издание Politico, они совершали «опасные и непрофессиональные» маневры.
В Минобороны Великобритании уточнили, что 2 июля британские истребители F-35 взлетели с авианосца HMS Prince of Wales в Норвежском море и перехватили российские самолеты Ту-142. Отмечается, что они сбросили большое количество сонобуев – устройств, которые могут выполнять функцию подводных микрофонов для обнаружения и отслеживания подводных лодок – в непосредственной близости от авианосца.
Этот шаг сделан на фоне того, что Великобритания впервые взяла на себя командование подразделением специальных сил НАТО, которое Министерство обороны описывает как «передовой отряд» групп быстрого развертывания Альянса, «способный развернуться в любой точке мира в течение нескольких дней».
За данными ведомства, самолет Ту-142 «несколько раз сближался» с авианосной группой, проходя на малой высоте «необоснованно близко» от авианосца HMS Prince of Wales.
«Эти действия были опасными и непрофессиональными», – заявили в Министерстве обороны Британии, комментируя инцидент.
Отметим, авианосец Королевского флота возглавляет группу, которая выполняет миссию по защите Северной Атлантики «от растущих российских угроз».
Напомним, недавно Южная Корея поднимала в воздух истребители после того, как около десяти военных самолетов Китая и россии временно вошли в зону идентификации противовоздушной обороны страны.
Также два норвежских истребителя F-35 поднимались в небо в ответ на приближение российских бомбардировщиков Ту-160 к воздушному пространству НАТО.
А в мае польские истребители перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над международными водами Балтийского моря. В Польше тогда заявили об очередной провокации рф и проверке систем ПВО НАТО.
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