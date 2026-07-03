Стало известно количество и состояние госпитализированных в результате удара рф по Киеву

В больницах Киева сейчас находятся 56 человек, которые были ранены в результате массированной атаки армии российской федерации на столицу 2 июля. Среди них – шестеро медиков и четверо детей.

Об этом сообщил столичный городской глава Виталий Кличко в Телеграм-канале 3 июля.

«На данный момент в Киеве в результате массированной атаки погибли 30 человек. 92 жителя города пострадали. В стационарах больниц находятся на утро 56 раненых. В частности, 6 медработников», – написал Кличко и добавил, что всем пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь.

Вместе с тем мэр Киева уточнил состояние детей, госпитализированных накануне вечером. По его информации, врачам удалось стабилизировать годовалого мальчика и пятилетнюю девочку. Наблюдается положительная динамика. Также стабильны их родственники – родители и бабушка. Они находятся в стационаре под наблюдением медицинского персонала. Всего в больницах четверо пострадавших детей.

«10-летний мальчик, о котором сообщали вчера, скорее всего, остался сиротой. Его родители считаются пропавшими без вести. В больнице с мальчиком находится дедушка», – добавил Кличко.

Также он отметил, что до сих пор ищут девочку 15 лет, которая находилась в эпицентре взрыва во время удара рф. Ее считают пропавшей без вести.

«Поисково-спасательная операция продолжается вторые сутки. Работают также судмедэксперты над идентификацией фрагментов тел», – говорится в сообщении мэра.

Как известно, сегодня в Киеве День траура в память о погибших в результате самой массовой атаки оккупационной армии рф.

Напомним, ночью 2 июля оккупанты массированно обстреляли Киев. По последним данным, количество погибших в результате массированной российской атаки на Киев возросло до 30 человек.

В столице были зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях. В частности, враг уничтожил склад Красного Креста.

Киевское метро, тем временем, приняло рекордное количество людей во время ночной массовой атаки.

А президент Владимир Зеленский уже пообещал, что российская федерация получит ответ за сегодняшний удар по Киеву.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.