Россия ночью атаковала Украину «Цирконами», «Искандерами», «Калибрами» и более 350 дронами

В ночь на 6 июля россия осуществила очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов и более 350 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Основное направление атаки пришлось на Киев.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил было зафиксировано 419 средств воздушного нападения – 68 ракет и 351 БпЛА различных типов:

6 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон»/«Оникс» (районы пусков – Курская обл., рф);

23 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400 (районы пусков – Брянская, Орловская, Курская обл., рф);

33 крылатые ракеты Х-101 (районы пусков – Вологодская обл., рф);

6 крылатых ракет «Калибр» (район пуска – Новороссийск, рф);

351 ударный БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас», дронов-имитаторов типа «Пародия» (с направлений: Шаталово, Брянск, Курск, Орёл, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецкой области).

По предварительным данным по состоянию на 08:30, силам ПВО удалось сбить или подавить 363 цели – 37 ракет и 326 беспилотников различных типов:

31 крылатую ракету Х-101;

6 крылатых ракет «Калибр»;

326 вражеских БпЛА различных типов.

В то же время зафиксированы попадания 29 баллистических (в т.ч. противокорабельных) ракет и 18 ударных БпЛА на 34 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 16 локациях.

Напомним, ночью 6 июля Киев и область снова оказались под массированной атакой противника. Известно о разрушенных и повреждённых жилых домах, а также пожарах в различных районах города. В результате вражеского удара погибли по меньшей мере 11 человек, ещё 46 пострадали.

Как известно, накануне о подготовке россиян к очередному масштабному удару предупреждал президент Владимир Зеленский, опираясь на данные украинской разведки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.