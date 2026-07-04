В Киеве после удара по АЗС в озеро попало 350 тонн нефтепродуктов: есть ли опасность

В Оболонском районе Киева после удара российских войск по АЗС в ночь на 2 июля в Кирилловское озеро попали тонны нефтепродуктов и эмульсии.

Об этом сообщили в Минэкономики.

15 апреля 2026, 10:56 Экологический ущерб от большой войны в Украине превысил 126 миллиардов евро Уничтоженные животные, деревья и тонны загрязнений в почве и водоемах. Какой ущерб окружающей среде нанесла полномасштабная война – на инфографике «Слово и дело».

Кирилловское озеро на Оболони входит в систему Опеченских озер. Известно, что основную массу топлива с АЗС удалось сдержать на подходах к водоему, но часть загрязнения всё же попала в воду.

Сообщается, что ГСЧС уже локализовала загрязнение с помощью боновых заграждений. Сейчас с поверхности озера спецтехника удаляет основной слой нефтепродуктов. Следующий этап — обработка акватории специальным сорбентом, который должен связать остатки масляной пленки для последующего удаления.

Министерство экономики заявило, что ущерб для окружающей среды от утечки нефтепродуктов в озеро является чрезвычайно серьезным, в настоящее время эксперты фиксируют и рассчитывают экологический ущерб.

Жителей Киева и гостей города предупреждают: до нормализации химического состояния воды в озерах Кирилловском и Иорданском запрещено купаться, ловить рыбу и каким-либо образом контактировать с водой.

В ближайшее время комиссия должна утвердить комплексный план ликвидации последствий. Он предусматривает окончательную очистку озера, мониторинг качества воды, контроль за соседними водоемами, оценку ущерба и дальнейшее восстановление экосистемы.

Напомним, экологический ущерб от войны в Украине превысил 126 миллиардов евро. Ранее в киевском озере были обнаружены обломки крылатой ракеты рф.

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