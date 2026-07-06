Силы обороны поразили нефтяной танкер россии в Азовском море

Бойцы Сил специальных операций и Сил беспилотных систем поразили танкеры оккупантов в море. Также атакована нефтебаза в оккупированной Керчи и два ЗРК С-400 в Брянской области рф.

Об этом сообщили Силы специальных операций и командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди в своих Телеграм-каналах.

«В ночь на 6 июля дроны ССО поразили нефтяной танкер класса "Волганефть". Судно шло в Азовском море. Эти танкеры являются важной частью топливной логистики рф. Они используются для транспортировки нефтепродуктов между НПЗ и снабжения горючим», – говорится в сообщении ССО.

29 июня 2026, 17:09 Крымский капкан: как путин будет искать выход из ловушки ВСУ Украина системно разрушает логистику, энергетику и военную инфраструктуру оккупированного Крыма, превращая полуостров из сакрального символа путинского режима в его главную политическую и военную ловушку.

Также военные заявили, что повторно поразили нефтяной терминал в порту Керчи. Масштабы повреждений уточняются.

Как известно, эта нефтебаза играет ключевую роль в логистике нефтепродуктов оккупированного полуострова. Терминал обеспечивает прием, хранение и перевалку нефти между железной дорогой, резервуарным парком и танкерами.

«Силы специальных операций продолжают реализовывать дальнобойные санкции, уменьшая способность противника вести войну», – добавили в ССО.

Тем временем Роберт Бровди сообщил об ударе по двум танкерам с бензином, которые шли из Таганрога в оккупированный Крым.

«Два танкера теневого флота доставляли по Азовскому морю в Крым топливо из района Таганрога, каждый по 7000 тонн горючки (объем 200 вагонов-цистерн)», – пишет Мадьяр.

Также он подтвердил информацию об атаке на нефтебазу в оккупированной Керчи.

«Во время ракетной атаки на Украину отслежены и уничтожены на огневой позиции в Брянской области и в укрытии в Крыму две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-400 «Триумф», используемые для пусков баллистических ракет по наземным целям, и РЛС «Небо-У» в Крыму», – информирует командующий СБС.

Напомним, ранее сегодня Роберт «Мадьяр» Бровди сообщил о поражении ключевой электроподстанции оккупантов во временно оккупированном Крыму. Речь идет о ПС 330 кВ «Симферопольская».

Также мы писали, что 6 июля временно оккупированный Крым подвергся масштабной атаке беспилотников. На фоне взрывов в нескольких города полуострова произошли перебои с электроснабжением, а местные жители сообщают о пожарах и новых ударах по объектам инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 5 июля подразделения Сил обороны Украины атаковали военный аэродром «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму. Эта операция имела целью ослабить наступательные возможности российских оккупационных войск.

Ранее бойцы Сил беспилотных систем ВС Украины поразили 12 электроподстанций и одну газораспределительную станцию на временно оккупированных территориях в течение 48 часов.

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