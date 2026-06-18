Посольство США в россии опубликовало предупреждение для своих граждан на фоне удара по Москве

Посольство США в Москве предупредило американских граждан о повышенных рисках безопасности на территории россии на фоне ударов украинских беспилотников по Москве и другим городам страны-агрессора.

Заявление было опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

18 мая 2026, 19:31 Самые массированные атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье 2025–2026 На инфографике – атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье за последние два года, когда их интенсивность начала расти.

В случае чрезвычайной ситуации гражданам США рекомендовали следовать инструкциям местных властей и немедленно искать укрытие. Отдельно подчеркивается, что при обнаружении беспилотника необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и не приближаться к объектам или обломкам.

«Не приближаться, не касаться и не фотографировать беспилотники, их обломки или объекты, сброшенные БПЛА», – указано в предупреждении.

В посольстве подчеркнули, что российское законодательство запрещает распространение фото и видео последствий атак, а нарушение может привести к штрафам или тюремному заключению.

Отдельно в ведомстве напомнили, что гражданам США в целом не рекомендуется путешествовать в россию, поскольку действует уровень угрозы Level 4 «Do Not Travel».

Напомним, сегодня Украина нанесла новый удар по Московскому НПЗ, там произошел пожар. Зафиксировано как минимум 5 очагов возгорания.

Также сообщалось, что в Москве отменили или перенесли более полутысячи рейсов из-за ударов ВСУ.

Президент Владимир Зеленский назвал удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу абсолютно справедливым ответом на массированную атаку Кремля на Киев и Лавру. Он предупредил, что Украина не будет сидеть тихо, а будет отвечать.

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