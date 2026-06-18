Беспилотники второй раз за неделю атаковали Московский НПЗ

В ночь на 18 июня в россии после атаки беспилотников вспыхнули пожары на нефтебазе в Ростовской области и военных складах в Белгородской области. Кроме того, в российской столице Москве второй раз за неделю был атакован НПЗ.

Об этом сообщают российские СМИ.

16 июня 2026, 17:33 Бензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризис На территории россии наблюдается серьезный дефицит горючего. Причиной стали украинские удары по НПЗ, которые являются долгосрочной стратегией.

Беспилотники во второй раз за неделю атаковали Московский НПЗ. Очевидцы сообщали о пожарах в столице рф после ночной атаки беспилотников. Над отдельными районами был виден густой дым.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за падения обломков дрона повреждён торговый центр «Садовод». Кроме того, по его словам, нескольким беспилотникам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), где продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

В соцсетях публикуют кадры с моментом прилёта и масштабным пожаром на НПЗ.

Также, по данным из соцсетей, в городе Гуково Ростовской области после ударов украинских БПЛА загорелась нефтебаза на улице Карла Маркса. На её территории расположены как минимум восемь резервуаров для хранения нефтепродуктов и железнодорожная инфраструктура.

Как известно, утром губернатор Ростовской области заявил, что в результате атаки в Гуково погиб один человек, ещё двое получили ранения. Также, по его словам, произошло два возгорания на коммерческих объектах и был повреждён тепловоз.

Кроме того, вечером 17 июня масштабный пожар вспыхнул вблизи Шебекино в Белгородской области. Незадолго до этого местные жители сообщали о пролёте украинского дрона.

OSINT-аналитики установили, что возгорание возникло в промышленной зоне между сёлами Ржевка и Вознесенка, примерно в 7,5 километра от Шебекино. По предварительной оценке, горело складское помещение с легковоспламеняющимися материалами. Вероятно, склады могли использоваться для хранения товаров военного назначения, что характерно для прифронтовых районов.

Напомним, впервые беспилотники атаковали Московский НПЗ утром 16 июня. Там вспыхнул масштабный пожар и была повреждена установка ЭЛОУ АВТ-6 — технологический объект первичной переработки нефти, от которого зависит работа предприятия.

Позже стало известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников.

А ранее украинские дроны поразили два нефтеперерабатывающих завода в Татарстане, комбинат в Тольятти и командные пункты и логистические объекты противника.

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