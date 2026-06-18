Беспилотники второй раз за неделю атаковали Московский НПЗ

В ночь на 18 июня в россии после атаки беспилотников вспыхнули пожары на нефтебазе в Ростовской области и военных складах в Белгородской области. Кроме того, в российской столице Москве второй раз за неделю был атакован НПЗ.
Об этом сообщают российские СМИ.
Беспилотники во второй раз за неделю атаковали Московский НПЗ. Очевидцы сообщали о пожарах в столице рф после ночной атаки беспилотников. Над отдельными районами был виден густой дым.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за падения обломков дрона повреждён торговый центр «Садовод». Кроме того, по его словам, нескольким беспилотникам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), где продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.
В соцсетях публикуют кадры с моментом прилёта и масштабным пожаром на НПЗ.
Также, по данным из соцсетей, в городе Гуково Ростовской области после ударов украинских БПЛА загорелась нефтебаза на улице Карла Маркса. На её территории расположены как минимум восемь резервуаров для хранения нефтепродуктов и железнодорожная инфраструктура.
Как известно, утром губернатор Ростовской области заявил, что в результате атаки в Гуково погиб один человек, ещё двое получили ранения. Также, по его словам, произошло два возгорания на коммерческих объектах и был повреждён тепловоз.
Кроме того, вечером 17 июня масштабный пожар вспыхнул вблизи Шебекино в Белгородской области. Незадолго до этого местные жители сообщали о пролёте украинского дрона.
OSINT-аналитики установили, что возгорание возникло в промышленной зоне между сёлами Ржевка и Вознесенка, примерно в 7,5 километра от Шебекино. По предварительной оценке, горело складское помещение с легковоспламеняющимися материалами. Вероятно, склады могли использоваться для хранения товаров военного назначения, что характерно для прифронтовых районов.
Напомним, впервые беспилотники атаковали Московский НПЗ утром 16 июня. Там вспыхнул масштабный пожар и была повреждена установка ЭЛОУ АВТ-6 — технологический объект первичной переработки нефти, от которого зависит работа предприятия.
Позже стало известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников.
А ранее украинские дроны поразили два нефтеперерабатывающих завода в Татарстане, комбинат в Тольятти и командные пункты и логистические объекты противника.
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