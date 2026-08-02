В Одессе мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК: четверо раненых

Национальная безопасность
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В Одессе во время мероприятий ТЦК мужчина открыл стрельбу из пистолета. Ранения получили четверо военнослужащих. Стрелявшего задержали, оружие направили на экспертизу.
фото: od.npu.gov.ua

В одном из районов Одессы во время проведения мероприятий по оповещению населения мужчина открыл стрельбу в сторону сотрудников ТЦК. В результате инцидента ранения получили четверо военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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В Одессе произошла стрельба во время проведения сотрудниками районного территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению населения.

Первоначально сообщалось, что неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в сторону военнослужащих ТЦК.

В результате нападения ранения получили четверо сотрудников ТЦК. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

После инцидента правоохранители начали поиски нападавшего. Вскоре его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Предварительно установлено, что мужчина использовал пистолет Флобера. Оружие изъяли и направили на экспертное исследование. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о правовой квалификации действий задержанного.

Ранее в сети появилось видео, на котором, вероятно, зафиксирован момент задержания мужчины сотрудниками ТЦК, во время которого прозвучали выстрелы.

Напомним, накануне в помещении ТЦК и СП в городе Мостиска во Львовской области нашли мертвым военнослужащего. Сейчас правоохранители проводят следственные действия и выясняют все обстоятельства его гибели.

Кроме того, недавно в Харькове задержали мужчину, совершившего вооруженное нападение на сотрудников ТЦК – злоумышленник угрожал им ножом, а также высказывал угрозы в адрес полицейского.

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Одесса Задержание Стрельба ТЦК
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