Россия планирует закрыть небо над Москвой для гражданской авиации

В россии готовятся с начала июня почти полностью закрыть небо для гражданской авиации в районе Москвы и еще ряда регионов, однако с определенными исключениями.

Об этом Межрегиональная общественная организация пилотов и владельцев воздушных судов (АОПА) сообщает в соцсетях.

18 мая 2026, 19:31 Самые массированные атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье 2025–2026 На инфографике – атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье за последние два года, когда их интенсивность начала расти.

По данным российской организации, в пределах Московской воздушной зоны планируют полностью запретить полеты гражданских самолетов на высотах до 5100 метров.

«В начале июня 2026 года полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне (Москва РПИ) на высотах от 0 до 5100 м будут полностью запрещены», – говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничения охватят территорию на западе рф – до границы с Беларусью, на севере – до петербургской зоны, на востоке – до границ зон Екатеринбурга и Самары, а на юге – до зоны, где полеты уже запрещены с февраля 2022 года.

При этом отдельные категории полетов останутся разрешенными. Речь идет о регулярных и чартерных пассажирских рейсах, выполняемых в российские аэропорты и из них. Также ограничения не будут распространяться на воздушные суда, выполняющие авиахимработы, мониторинг трубопроводов и ЛЭП, авиаработы по госконтрактам, а также санитарную авиацию и медицинскую эвакуацию.

На данный момент срок действия запрета не уточняется, однако в АОПА отметили, что официальное уведомление с деталями ограничений опубликуют позже.

Как известно, 17 мая Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны Украины совершили серию поражений по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающей инфраструктуры в Московской области рф.

Напомним, для поражения вражеских целей в Московской области рф Силы обороны применили вооружение украинской разработки.

В частности, Московский нефтеперерабатывающий завод временно остановил переработку нефти после массированной атаки украинских беспилотников 17 мая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.