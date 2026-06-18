Зеленский подтвердил удары по Московскому НПЗ и Ростову, горят 5 точек

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб подтвердили новую ночную атаку украинских Сил обороны на Московский НПЗ и нефтебазу в Ростовской области.

Об этом сообщается в официальных Телеграм-каналах президента и Генштаба Украины.

«Этой ночью наши дальнобойные санкции снова дошли до Московского региона: второй раз за неделю поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в Ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины», – написал президент Украины.

16 июня 2026, 17:33 Бензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризис На территории россии наблюдается серьезный дефицит горючего. Причиной стали украинские удары по НПЗ, которые являются долгосрочной стратегией.

Он отметил, что считает эту атаку бойцов Сил обороны вполне справедливым ответом на российские удары по нашим городам и общинам.

Отдельно президент поблагодарил за хорошую и меткую работу Силы обороны и безопасности Украины, отметив совместную работу СБУ, СБС, ССО, ГУР и ракетной бригады.

Президент Зеленский еще раз призвал завершить эту войну.

«Пора эту войну завершать, и россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии», – написал он.

Тем временем в Генштабе уточнили, что в результате удара украинских бойцов по Московскому НПЗ зафиксировано как минимум 5 точек горения, на территории бушуют масштабные пожары.

«По предварительному геолоцированию горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк», – уточнили в Генштабе.

Как известно, предприятие задействовано в обеспечении российской армии, а его мощности позволяют перерабатывать более 12 млн тонн нефти в год.

Кроме этого, в Генштабе сообщили, что 18 июня попали по нефтебазе «Гуково» в Ростовской области. На объекте, который используется рф для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов, возник пожар.

«Еще наши воины били по автомобильному мосту через реку Калка в районе Гранитного Донецкой области, а также железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал в районе Раздольного на ВОТ АР Крым. Указанные объекты использовались противником для военных перевозок и обеспечения логистики оккупационных войск», – добавили в ведомстве.

Также поражены:

командный пункт оккупантов в районе Соледара Донецкой области;

склады горюче-смазочных материалов противника в Мариуполе и Пятиполье Донецкой области;

склад материально-технических средств в районе Бойковского на Донетчине.

Кроме того, подтверждены другие результаты поражения бойцов Сил обороны. В частности, на нефтеперекачивающей станции «Палкино» в Ярославской области рф уничтожено 7 резервуаров общим объемом 95 тыс. м³, а из-за поражения Котовского цеха подготовки и перекачки нефти в Волгоградской области повреждены 3 резервуара РВС-2000 и участки нефтепровода.

Также после удара по терминалу «Таманьнефтегаз» в районе населенного пункта Волна Краснодарского края подтверждено повреждение 5 вертикальных резервуаров типа РВСП-30000.

«Объекты задействованы в обеспечении российских оккупационных войск», – добавили в Генштабе.

Напомним, сегодня под утро ряд каналов и российских медиа писали об атаках по Москве и Ростовскому региону. Московский НПЗ украинские военные атаковали второй раз за неделю.

Как известно, впервые беспилотники атаковали Московский НПЗ утром 16 июня. Там вспыхнул масштабный пожар и была повреждена установка ЭЛОУ АВТ-6, от которой зависит работа предприятия.

Позже стало известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников.

Также мы писали, что ВСУ поразили мосты в Крым и танкер «теневого флота» рф в Чёрном море.

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