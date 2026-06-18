Зеленский подтвердил удары по Московскому НПЗ и Ростову, горят 5 точек

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб подтвердили новую ночную атаку украинских Сил обороны на Московский НПЗ и нефтебазу в Ростовской области.
Об этом сообщается в официальных Телеграм-каналах президента и Генштаба Украины.
«Этой ночью наши дальнобойные санкции снова дошли до Московского региона: второй раз за неделю поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в Ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины», – написал президент Украины.
Он отметил, что считает эту атаку бойцов Сил обороны вполне справедливым ответом на российские удары по нашим городам и общинам.
Отдельно президент поблагодарил за хорошую и меткую работу Силы обороны и безопасности Украины, отметив совместную работу СБУ, СБС, ССО, ГУР и ракетной бригады.
Президент Зеленский еще раз призвал завершить эту войну.
«Пора эту войну завершать, и россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии», – написал он.
Тем временем в Генштабе уточнили, что в результате удара украинских бойцов по Московскому НПЗ зафиксировано как минимум 5 точек горения, на территории бушуют масштабные пожары.
«По предварительному геолоцированию горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк», – уточнили в Генштабе.
Как известно, предприятие задействовано в обеспечении российской армии, а его мощности позволяют перерабатывать более 12 млн тонн нефти в год.
Кроме этого, в Генштабе сообщили, что 18 июня попали по нефтебазе «Гуково» в Ростовской области. На объекте, который используется рф для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов, возник пожар.
«Еще наши воины били по автомобильному мосту через реку Калка в районе Гранитного Донецкой области, а также железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал в районе Раздольного на ВОТ АР Крым. Указанные объекты использовались противником для военных перевозок и обеспечения логистики оккупационных войск», – добавили в ведомстве.
Также поражены:
командный пункт оккупантов в районе Соледара Донецкой области;
склады горюче-смазочных материалов противника в Мариуполе и Пятиполье Донецкой области;
склад материально-технических средств в районе Бойковского на Донетчине.
Кроме того, подтверждены другие результаты поражения бойцов Сил обороны. В частности, на нефтеперекачивающей станции «Палкино» в Ярославской области рф уничтожено 7 резервуаров общим объемом 95 тыс. м³, а из-за поражения Котовского цеха подготовки и перекачки нефти в Волгоградской области повреждены 3 резервуара РВС-2000 и участки нефтепровода.
Также после удара по терминалу «Таманьнефтегаз» в районе населенного пункта Волна Краснодарского края подтверждено повреждение 5 вертикальных резервуаров типа РВСП-30000.
«Объекты задействованы в обеспечении российских оккупационных войск», – добавили в Генштабе.
Напомним, сегодня под утро ряд каналов и российских медиа писали об атаках по Москве и Ростовскому региону. Московский НПЗ украинские военные атаковали второй раз за неделю.
Как известно, впервые беспилотники атаковали Московский НПЗ утром 16 июня. Там вспыхнул масштабный пожар и была повреждена установка ЭЛОУ АВТ-6, от которой зависит работа предприятия.
Позже стало известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников.
Также мы писали, что ВСУ поразили мосты в Крым и танкер «теневого флота» рф в Чёрном море.
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