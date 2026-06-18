«Если будет пылать Украина – будет пылать Москва»: Зеленский призвал закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу абсолютно справедливым ответом на массированную атаку Кремля на Киев и Лавру. Он предупредил, что Украина не будет сидеть тихо, а будет отвечать.

Об этом президент Украины рассказал журналистам в четверг, 18 июня, накануне заседания в формате «Рамштайн».

«Несмотря на три кольца обороны, которые есть в Москве, мы говорили, что будем их доставать. Так что, если путин не хочет заканчивать эту войну, хочет продолжать, мы тихонько сидеть не будем, а будем отвечать. Ответ должен быть сильным и справедливым. Они ударили по Киево-Печерской лавре, и я пообещал подготовить ответ. Сказал журналистам: вы это увидите. Я думаю, вы видите», – сказал Зеленский.

18 мая 2026, 19:31 Самые массированные атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье 2025–2026 На инфографике – атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье за последние два года, когда их интенсивность начала расти.

В то же время президент Украины призвал россию прекратить войну и заявил, что Украина не хочет этой войны и никогда не хотела. По его словам, об этом знает весь мир и партнеры Украины.

«Мы точно не хотим, чтобы пылала Украина из-за врага, но если будет пылать Украина – будет пылать и ваша Москва. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, пора закончить агрессию. Пора закончить эту войну», – заявил Зеленский.

Также Зеленский добавил, что все партнеры, которые были на саммите «Большой семерки», считают, что Украина стремится к окончанию войны, а путин – наоборот. Поэтому необходимо усилить давление на россию различного характера.

«Это не только дальнобойные санкции, это и партнерские санкции, энергетические, теневой флот, нефть, газ, банковская система, оружие, оборонка. Всё что можно. россия должна чувствовать, что нет смысла воевать», – объяснил президент.

Также Зеленский считает, что народ россии должен почувствовать, что воюет один человек – путин, а расплачиваются за всё люди.

Напомним, сегодня Украина нанесла новый удар по Московскому НПЗ. Как сообщил президент и Генштаб, там произошел пожар. Зафиксировано как минимум 5 очагов возгорания.

А 5 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в частности «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе пять из шести «Цирконов».

Под удар оккупантов попал, в частности, Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС.

По предварительным оценкам, восстановление поврежденных российским обстрелом объектов Киево-Печерской лавры может занять два года, а сумма нанесенного ущерба уже превышает 500 млн грн.

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