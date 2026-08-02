Мэр Москвы прокомментировал взрыв в ресторане в центре российской столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал взрыв в столичном ресторане Balzi Rossi, произошедший 1 августа, террористическим актом.

Об этом он сообщил в соцсетях.

22 декабря 2025, 19:07 Кого из российских генералов ликвидировали с начала вторжения В Москве при подрыве бомбы в машине убит третий за год генерал российской армии Фанил Сарваров. Кого еще из генералов рф ликвидировали за время вторжения – на инфографике Слово и дело.

«Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизни людей. Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и получат заслуженное наказание», – заявил Собянин.

Тем временем российские Telegram-каналы Baza, Mash и «112», сообщили, что количество погибших в результате взрыва возросло до пяти. По их данным, еще двое пострадавших скончались в больнице, а шестеро госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, взрыв произошел 1 августа в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в центре Москвы. По информации российских медиа, вероятной целью атаки мог быть главнокомандующий Воздушно-космическими силами рф Александр Чайко, которого в Украине судят за военные преступления.

Российские власти заявили, что взрыв произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства. По версии следователей, бомбу пыталась пронести женщина, которую на входе остановил охранник.

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