В Москве и Санкт-Петербурге после последних атак ввели ограничения на продажу бензина

В россии после атаки на нефтеперерабатывающий завод «ТАНЕКО» в Татарстане начали вводить ограничения на продажу топлива. О лимитах и перебоях с бензином сообщают жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Татарстана.

Об этом сообщают российские медиа «Настоящее время» и «Новая газета Европа».

11 июня 2026, 18:00 Топливный коллапс в Крыму: что ждет оккупированный полуостров Удары украинских беспилотников привели к нехватке горючего в оккупированных районах юга Украины.

Отмечается, что ограничения на продажу топлива ввели на АЗС Москвы, Санкт-Петербурга и в Татарстане.

Власти Татарстана официально подтвердили, что на отдельных автозаправочных станциях введены временные ограничения на продажу бензина. По словам чиновников, это сделано для того, чтобы избежать искусственного ажиотажа среди населения.

По данным российских СМИ, на заправках сети «Татнефть» в Москве и Санкт-Петербурге установили лимит до 20 литров бензина АИ-92 и АИ-95 на одного покупателя, а дизельного топлива – до 40 литров. Также сообщается, что подобные ограничения действуют и в других регионах присутствия компании.

Другие крупные сети АЗС также ввели ограничения. В частности, «Роснефть» позволяет заправлять не более 90 литров топлива за один раз, а «Лукойл» – до 100 литров по одному чеку.

Несмотря на это, в российской власти уверяют, что предпосылок для дефицита топлива нет, а введенные меры имеют исключительно превентивный характер.

В то же время в соцсетях и местных пабликах продолжают появляться сообщения о нехватке бензина и ограничениях на отдельных заправках.

Напомним, накануне в Генштабе ВСУ подтвердили удары по нефтеперерабатывающим заводам в Татарстане, предприятию в Тольятти, а также ряду логистических центров и командных пунктов оккупантов.

Как известно, после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающей отрасли рф проблемы с топливом начались в Крыму и на оккупированных россией территорияях. Впоследствии ограничения вводили и в российских регионах: в Курской, Белгородской, Орловской, Новгородской областях.

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