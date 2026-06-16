Дроны атаковали НПЗ в Москве и Краснодарском крае рф

Ночью и утром 16 июня беспилотники атаковали НПЗ в Москве и Краснодарском крае рф. В частности, атакована крупнейшая нефтебаза российской столицы в районе Капотня. Там вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщили российские СМИ.

По данным из соцсетей, утром 16 июня в Москве прогремели взрывы в районе Капотня. Там находится крупнейший НПЗ российской столицы, всего в 15 км от Кремля.

В районе нефтебазы вспыхнул масштабный пожар. В то же время мэр Москвы Собянин заявляет, что во время массированной атаки на столицу рф уже сбито около 60 дронов.

Кроме того, ночью беспилотники также атаковали НПЗ в станице Полтавской в Краснодарском крае рф.

В соцсетях отмечают, что нефтебаза является промежуточным звеном между нефтеперерабатывающими заводами компании «Лукойл» и конечными потребителями топлива (сетями АЗС). В результате атаки на предприятии вспыхнул масштабный пожар.

Напомним, недавно бойцы Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины завдали успішного удару по нафтобазі росрезерва «Темп» в городе Рыбинск, расположенной более чем в 700 километрах от украинской границы.

Также накануне Силы беспилотных систем ВСУ атаковали завод «Крымский титан» в Армянске. Это крупнейшее профильное предприятие в Восточной Европе, чью продукцию оккупанты использовали для производства пороха для своей армии.

А ранее Генеральный штаб ВС Украины подтвердил поражение двух нефтеперерабатывающих заводов в Татарстане, комбината в Тольятти и командных пунктов и логистических объектов врага 12 июня.

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