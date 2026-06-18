Москва отменила более полутысячи рейсов из-за ударов ВСУ – СМИ

Воздушное пространство столицы россии фактически парализовано из-за атаки украинских БПЛА на Москву. Аэропорты региона массово отменяют рейсы. Уже известно о задержке или отмене 527 авиаперелетов из различных аэропортов.

Об этом сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на местные Телеграм-каналы.

«527 рейсов отменено и задержано во всех аэропортах Москвы», – пишет мониторинговый канал SHOT.

18 мая 2026, 19:31 Самые массированные атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье 2025–2026 На инфографике – атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье за последние два года, когда их интенсивность начала расти.

Как сообщается, худшая воздушная ситуация в аэропорту Шереметьево: на вылет там отменено 50 рейсов, 71 задержан; на прилет – 60 отмен, 76 задержек.

Во Внуково на вылет отменено 24 рейса, 56 задержано; на прилет – 17 отмен и 77 задержек.

В Домодедово на вылет 9 отмен и 16 задержек; на прилет – 10 отмен и 56 задержек. В Жуковском задержано по меньшей мере четыре рейса на вылет и один отменен на прилет. Система онлайн-табло перегружена и фактически не работает.

Как пишут россияне, им говорят, что отмена и задержка рейсов направлены на обеспечение безопасности.

Тем временем в Ространснадзоре похвастались, что ожидающим раздают коврики и матрасы, а вокруг есть питьевые фонтанчики или кулеры.

Как известно, сегодня под утро украинские БПЛА атаковали Московский регион. Украинские дроны ударили по Московскому нефтеперерабатывающему заводу.

Как проинформировали в Генеральном штабе ВС Украины, известно о масштабных пожарах по меньшей мере в 5 местах. Вся столица рф в дыму. Также 18 июня украинские дроны попали по нефтебазе «Гуково» в Ростовской области. На объекте возник пожар.

Это уже не первая атака на объекты рф, работающие на военную промышленность оккупантов. На этой же неделе беспилотники уже атаковали Московский НПЗ. Это произошло утром 16 июня. Там вспыхнул масштабный пожар и была повреждена установка ЭЛОУ АВТ-6.

Позже стало известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников.

Также мы писали, что в Москве впервые за 23 года отменили праздничный концерт на Красной площади, который был запланирован по случаю Дня россии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.