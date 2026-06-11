В Москве впервые за 23 года отменили концерт на Красной площади ко Дню россии – СМИ

В Москве отменили праздничный концерт на Красной площади, запланированный на 12 июня по случаю Дня россии. Мероприятие пройдет на другой локации по сокращенной программе.

Об этом сообщает портал MSK1.

18 мая 2026, 19:31 Самые массированные атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье 2025–2026 На инфографике – атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье за последние два года, когда их интенсивность начала расти.

По информации росСМИ, изначально планировалось, что в концерте примут участие десятки российских исполнителей и пропагандистов.

Впрочем, впоследствии из списка участников исчезли почти все ранее заявленные артисты. Причины такого решения официально не объяснялись. Кроме того, организаторы сменили локацию мероприятия, перенеся его в культурный центр «Моссовет» на востоке российской столицы.

Как отмечает «Агентство. Новости», это первый случай за последние 23 года, когда концерт ко Дню россии не состоится на Красной площади. Праздничные мероприятия на этой локации проводились ежегодно с 2003 года, включая период пандемии COVID-19 в 2020 году.

На этом фоне журналисты обратили внимание, что месяцем ранее парад до 9 мая прошел в сокращенном формате. Впервые с 2007 года на нем не демонстрировали военную технику. В Кремле тогда объясняли такие изменения текущей оперативной обстановкой и угрозой терактов.

Напомним, что перед 9 мая в Москве отключали мобильный интернет и СМС. Заявлялось, что такие меры были нужны «для обеспечения безопасности праздничных мероприятий».

По данным СМИ, из-за воздушных угроз вокруг Москвы начали строить еще одно «кольцо» противовоздушной обороны из зенитно-ракетных комплексов «Панцирь» на башнях.

Кроме того, сообщалось, что в россии намерены почти полностью закрыть небо для гражданской авиации в районе Москвы и еще ряда регионов.

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